Депутаты ЗСК выбрали 15 членов Общественной палаты Кубани

Ими стали представитель «Союза транспортников Кубани» Руслан Асланян, представитель «Молодой гвардии Единой России» Денис Бондаревский, руководитель «Центра развития добровольчества “Новый день”» Виктор Баранов, руководитель департамента в краевой торгово-промышленной палате Виктор Буренко, председатель правления общества «Знание» Андрей Зайцев, руководитель краевого комитета по противодействию коррупции Эдуард Идрисов, председатель региональной общественной организации инвалидов «Чернобыль» Валерий Коваленко, адвокат Артур Колесников, председатель «Агропромышленного союза Кубани» Игорь Лобач, президент «Объединения работодателей Краснодарского края» Сергей Огурцов, президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, представитель фонда развития кубанского спорта Александр Попов, выдвинутый Кубанским войсковым казачьим обществом Николай Рябцев, председатель АККОР края Виктор Сергеев и председатель молодежного совета Краснодарского краевого профобъединения Ангелина Степанова.

Общественная палата Краснодарского края состоит из 45 человек. Сейчас ведется работа по формированию состава. По новым правилам, 15 человек в составе утверждает губернатор после консультаций с кандидатами, еще 15 человек утверждает Законодательное собрание края. Далее избранные члены Общественной палаты определяют оставшихся 15 участников из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Общественная палата Краснодарского создана для открытого обсуждения проблем государственного, экономического и социального развития региона. В полномочия ОП входит привлечение граждан к взаимодействию с органами власти, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, проведение общественной экспертизы проектов законов края, контроль за деятельностью власти.