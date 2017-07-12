Депутаты ЗСК выбрали 15 членов Общественной палаты Кубани
Депутаты Законодательного собрания Кубани 12 июля на 65-й сессии приняли постановление об утверждении кандидатов Общественной палаты края третьего созыва.
Депутаты Законодательного собрания Кубани 12 июля на 65-й сессии приняли постановление об утверждении кандидатов Общественной палаты края третьего созыва.
Ими стали представитель «Союза транспортников Кубани» Руслан Асланян, представитель «Молодой гвардии Единой России» Денис Бондаревский, руководитель «Центра развития добровольчества “Новый день”» Виктор Баранов, руководитель департамента в краевой
Общественная палата Краснодарского края состоит из 45 человек. Сейчас ведется работа по формированию состава. По новым правилам, 15 человек в составе утверждает губернатор после консультаций с кандидатами, еще 15 человек утверждает Законодательное собрание края. Далее избранные члены Общественной палаты определяют оставшихся 15 участников из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.
Общественная палата Краснодарского создана для открытого обсуждения проблем государственного, экономического и социального развития региона. В полномочия ОП входит привлечение граждан к взаимодействию с органами власти, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, проведение общественной экспертизы проектов законов края, контроль за деятельностью власти.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре создадут городскую Общественную палату.