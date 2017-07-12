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17:33 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма пообещал ежемесячно увольнять «безнадежных» чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал ежемесячно подводить итоги работы муниципальных чиновников, по результатам которых с самыми «безнадежными товарищами» будут прощаться.

Источник: РИА "Новости"

«Нам нужно будет каждый месяц определять безнадежных товарищей, у которых от субботы к субботе ничего не происходит. На них ни работа по субботам, ни лунные ночи, ничего не влияет. Повлиять может только прямое административное воздействие. Давайте будем каждый раз делать анализ, там, где нет динамики, месяц посмотрели, добиться не могут результатов, будем жать руки и прощаться», — сказал Аксенов на совещании с главами муниципалитетов республики.

Глава Крыма также подчеркнул, что по субботам будут регулярно подводиться итоги «успеваемости» чиновников.

«В том числе будут кадровые изменения. По-другому не будет. В конце концов, подберется такой состав команды, которая будет в состоянии выполнять все задачи. Накопим сейчас материалов, в конце месяца проанализируем, кого еще надо освободить от должности», — сказал глава республики.

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