Глава Крыма пообещал ежемесячно увольнять «безнадежных» чиновников

«Нам нужно будет каждый месяц определять безнадежных товарищей, у которых от субботы к субботе ничего не происходит. На них ни работа по субботам, ни лунные ночи, ничего не влияет. Повлиять может только прямое административное воздействие. Давайте будем каждый раз делать анализ, там, где нет динамики, месяц посмотрели, добиться не могут результатов, будем жать руки и прощаться», — сказал Аксенов на совещании с главами муниципалитетов республики.