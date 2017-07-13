Военный эксперт: летчики НАТО «шалят» в небе над Балтикой

Как пишет издание, чиновник НАТО сообщил, что «испытывающие повышенное раздражение члены НАТО на заседании Совета
На прошлой неделе истребители ВКС четырежды поднимались в воздух для перехватов, сообщали в Минобороны.
Ведомство неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний заметный инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, следовавшего в Калининград.
Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что натовские самолеты зачастую сами нарушают правила полетов над нейтральными водами, однако постоянно обвиняют в этом Россию.
«Я считаю, НАТО просто напугали наши полеты над Балтийским морем и над Калининградской областью, где у нас сосредоточена крупная войсковая группировка, поэтому они и считают, что они якобы небезопасны и могут вызвать
По его мнению, провокации со стороны НАТО будут продолжаться.
«Полеты самолетов, военные учения у наших границ будут постоянно, нас будут пытаться провоцировать. Например, летают наши военные летчики, а их провоцируют натовские самолеты, чтобы потом обвинить нас в