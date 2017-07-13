Военный эксперт: летчики НАТО «шалят» в небе над Балтикой

Как пишет издание, чиновник НАТО сообщил, что «испытывающие повышенное раздражение члены НАТО на заседании Совета Россия-НАТО в четверг в Брюсселе заявят Кремлю о своем недовольстве агрессивными и опасными маневрами российских военных летчиков над Балтийским морем, включая “опасное поведение российских летчиков при перехвате”».

На прошлой неделе истребители ВКС четырежды поднимались в воздух для перехватов, сообщали в Минобороны.

Ведомство неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний заметный инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, следовавшего в Калининград.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что натовские самолеты зачастую сами нарушают правила полетов над нейтральными водами, однако постоянно обвиняют в этом Россию.

«Я считаю, НАТО просто напугали наши полеты над Балтийским морем и над Калининградской областью, где у нас сосредоточена крупная войсковая группировка, поэтому они и считают, что они якобы небезопасны и могут вызвать какие-то происшествия. Существуют определенные правила полета над нейтральными водами, и мы их не нарушаем, не вторгаемся ни на чью территорию. Я недавно разговаривал со своим коллегой, который летел на военном борту из Калининграда, и он рассказал, как натовский истребитель “шалил”: он обогнал наш транспортный самолет, встал на небольшом отдалении впереди и пытался вогнать его в зону турбулентности. И только появление нашего истребителя предотвратило негативные последствия. Так что они (натовцы) сами не очень-то чистоплотны в этом отношении, и пусть они сначала у себя вытащат “бревно” из глаза, а потом уже на нас пеняют», — сказал Андрей Головатюк.

По его мнению, провокации со стороны НАТО будут продолжаться.