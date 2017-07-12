Виктор Озеров покинул пост главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 июля, AmurMedia.

Виктор Озеров, сенатор от Хабаровского края, принял решение покинуть пост председателя Комитета по обороне и безопасности. В среду, 12 июля, в ходе пленарного заседания Совет Федерации поддержал решение Виктора Озерова и проголосовал за его добровольную отставку, сообщает корр. ИА AmurMedia (Москва).

Виктор Озеров занимал должность главы Комитета по обороне и безопасности 16 лет.

— Я хочу сказать, что прежде чем написать заявление, а это решение было взвешено, я посоветовался с Валентиной Ивановной, с губернатором своего Хабаровского края Шпортом. За 16 лет в комитете по обороне и безопасности проработал много достойных людей, я благодарен им за поддержку.

Виктор Озеров отметил, что от продолжит работать в Совете Федерации, и будет биться за то, чтобы рос авторитет Комитета, Хабаровского края и авторитет России в мире.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, отметила, что работа Озерову пришлось работать в одни из самых тяжёлых периодов современной истории России: он активно занимался вопросами социальной поддержки военных и их семей, вопросами обеспечения эффективно работы ВПК.

— Это человек слова, дела, настоящий полковник. По секрету, Виктор Алексеевич заходил ко мне несколько раз с вопросом об освобождении от должности главы Комитета. Но я настаивала, что надо работать, что вы нужны. Но постом, после аргументов Виктора Алексеевича, я поняла, что не имею морального права принуждать его занимать эту должность. — отметила Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.

Сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, член Комитета по Обороне и безопасности в специальном комментарии для PrimaMedia отметил, что Виктор Озеров — настоящий профессионал в своём деле.