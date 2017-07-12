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18:01 (мск), источник: Sputnik.md

Додон в Минске: через Молдову можно выйти на тот же европейский рынок

Додон подчеркнул, что Молдова «заинтересована в привлечении белорусских инвесторов… Мы будем всячески этому способствовать».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Президент Молдовы заявил в среду во время рабочего визита в Минске, что Молдова заинтересована в приходе белорусских инвесторов для реализации на ее территории совместных проектов по производству продукции, которую затем можно поставлять на рынки третьих стран.

«Я вас призываю рассматривать Молдову не только с точки зрения поставки товаров для молдавского потребителя, но и рассматривать ее с точки зрения производства товаров, чтобы оттуда идти на другие рынки, исходя из тех возможностей, соглашений, которые сейчас есть у Молдовы», — сказал Додон во время встречи с представителями белорусского бизнес-сообщества.

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По его словам, «вариантов и идей, как это можно сделать, много».

В частности, президент отметил, что совместные проекты могут быть реализованы в свободных экономических зонах, куда «беспошлинно можно поставлять комплектующие и оттуда беспошлинно дальше продавать продукцию как молдавский товар». Он добавил, что дополнительные преференции по сравнению с режимом СЭЗ могут получить проекты, которые будут являться для Молдовы стратегическими.

«Мы заинтересованы в привлечении белорусских инвесторов… Мы будем всячески этому способствовать», — подчеркнул Додон.

Он отметил, что у Белоруссии и Молдовы уже есть успешные совместные проекты по выпуску троллейбусов и тракторов, которые пока ориентированы на внутренний рынок, но в перспективе эту совместную продукцию можно будет поставлять и на другие рынки, например, тех стран, с которыми у Кишинева есть договоренности о свободной торговле. Додон пояснил, что у Молдавии есть возможность беспошлинно поставлять продукцию в ЕС.

«Через Молдову можно выйти на тот же румынский рынок и дальше… Можно выходить на европейские рынки, Турцию, с которой у нас свободная торговля», — отметил он.

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