Назарбаев лично отвез Штайнмайера к сфере
После экскурса главы государств оставили пожелание в книге для гостей и пригубили настоящего немецкого пива.
После экскурса главы государств оставили пожелание в книге для гостей и пригубили настоящего немецкого пива.
Президент ФРГ
«Здесь царит футуристическое, энергичное настроение. Все это заметно в архитектуре, с какой же силой вы стремитесь в будущее.
Здесь речь идет о мировом будущем энергообеспечения, здесь демонстрируются примеры того, как энергообеспечение может быть построено в будущем и с нашим девизом, который мы выбрали — «Энергетика на правильном пути» мы хотим продемонстрировать свой опыт.
Мы хотим показать витрину энергетики будущего и наше представление энергетики будущего, — сказал президент ФРГ
После официальной речи глава ФРГ отправился осматривать немецкий павильон, где встретился с Нурсултаном Назарбаевым.
Два лидера отправились осматривать павильон Германии, после экскурса главы государств оставили пожелание в книге для гостей и пригубили настоящего немецкого пива.
«Казахстан стал местом для великих дискуссий и открытий, здесь мир договаривается об энергетическом будущем планеты», — подытожил
В свою очередь, Нурсултан Назарбаев пригласил коллегу посетить национальный павильон «Нур-Алем». Лидер нации лично сел за руль картинга и повез Штайнмайера в сферу под громкие овации собравшихся посетителей.
На сцене атриума продолжился концерт в исполнении немецких музыкантов, которые исполняли бессмертные произведения своих земляков — Баха, Шуберта и Бетховена.