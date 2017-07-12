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17:56 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев лично отвез Штайнмайера к сфере

После экскурса главы государств оставили пожелание в книге для гостей и пригубили настоящего немецкого пива.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер открыл национальный день Германии на выставке ЭКСПО — 2017, передает BNews.kz.

«Здесь царит футуристическое, энергичное настроение. Все это заметно в архитектуре, с какой же силой вы стремитесь в будущее.

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Здесь речь идет о мировом будущем энергообеспечения, здесь демонстрируются примеры того, как энергообеспечение может быть построено в будущем и с нашим девизом, который мы выбрали — «Энергетика на правильном пути» мы хотим продемонстрировать свой опыт.

Мы хотим показать витрину энергетики будущего и наше представление энергетики будущего, — сказал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

После официальной речи глава ФРГ отправился осматривать немецкий павильон, где встретился с Нурсултаном Назарбаевым.

Два лидера отправились осматривать павильон Германии, после экскурса главы государств оставили пожелание в книге для гостей и пригубили настоящего немецкого пива.

«Казахстан стал местом для великих дискуссий и открытий, здесь мир договаривается об энергетическом будущем планеты», — подытожил Франк-Вальтер Штайнмайер.

В свою очередь, Нурсултан Назарбаев пригласил коллегу посетить национальный павильон «Нур-Алем». Лидер нации лично сел за руль картинга и повез Штайнмайера в сферу под громкие овации собравшихся посетителей.

На сцене атриума продолжился концерт в исполнении немецких музыкантов, которые исполняли бессмертные произведения своих земляков — Баха, Шуберта и Бетховена.

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