Как Украина изменит правила въезда для россиян?

Источник: AP 2017

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести биометрический контроль для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны, а также предварительную систему регистрации до въезда — для граждан Российской Федерации.

Как отмечают в СНБО, делается это в целях безопасности. Новые правила могут начать действовать уже с 1 января 2018 года.

Как заверили Би-би-си в государственной пограничной службе Украины, ввести обе системы в действие к этому времени вполне реально, если из бюджета на это будет выделено достаточное количество средств.

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Для того чтобы проверка отпечатков пальцев и других биометрических данных стала технически возможной на всех пограничных пунктах, СНБО предлагает кабинету министров Украины дополнительно выделить погранслужбе страны 300 млн гривен (11,5 млн долларов США).

Такую же сумму Совет национальной безопасности просит направить на усиление защиты самой границы.

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Александр Турчинов объясняет такие меры исключительно требованиями безопасности — «для защиты страны от проникновения на ее территорию террористов, диверсантов, шпионов, преступников и нелегальных мигрантов».

«Понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан», — уточнил секретарь СНБО.

Александр Турчинов также анонсировал введение системы предварительной регистрации — исключительно для граждан России.

«Гражданин РФ, желающий прибыть на территорию Украины, должен заранее зарегистрироваться и предоставить в министерство иностранных дел Украины необходимые данные о себе. Какие именно — определит министерство», — пояснил Турчинов.

Кроме того, Украина введет обязательную регистрацию российских граждан по месту нахождения. Необходимо будет и предоставлять украинским властям информацию о своих передвижениях по территории страны.

В настоящее время в России действует механизм регистрации для украинских граждан. Однако проходить процедуру регистрации нужно только тем лицам, которые находятся на территории Российской Федерации более 90 дней в течение полугода (так же, как и для россиян в Украине).

Все предлагаемые нововведения еще должен утвердить кабинет министров.

Успеют ли?

«При соответствующем финансировании обе системы своевременно начнут свою работу », — отметил представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Впрочем, для начала надо решить ряд технических, юридических и организационных вопросов.

Например, несмотря на то что на основных пропускных пунктах на границе уже есть кое-какая биометрическая аппаратура, ее необходимо заменить.

«Чтобы успешно работать и снимать эту биометрическую информацию, нам нужно оборудование, которое имеет более широкий потенциал. Необходимо также настроить систему сбора, обработки и хранения информации и интегрировать нашу систему с системами других правоохранительных органов, чтобы те могли ею пользоваться», — пояснил Олег Слободян.

Он также отметил, что речь идет не только о границе с Россией, а обо всех основных пограничных КПП.

На данный момент продолжаются межведомственные переговоры о том, как воплотить планы СНБО в жизнь.

Донбасс и Крым

Вопрос о контроле на границах с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также на административной границе с Крымом еще будет решаться.

Впрочем, проживающим там украинцам сдавать биометрику не нужно.

«Технические аспекты контроля на этом направлении еще будут обсуждаться. Но сейчас речь идет об иностранцах, въезжающих в Украину», — отмечает Олег Слободян.

«На территории Донецкой и Луганской областей находятся граждане Украины, которые в силу обстоятельств фактически оказались в оккупации. Но они являются украинскими гражданами, а не иностранцами. Поэтому — по крайней мере на сегодня — это решение на них не распространяется», — добавил представитель госпогранслужбы.

По его словам, ситуация с крымчанами аналогичная.

Вместо визы?

Ранее Александр Турчинов неоднократно заявлял о планах ввести для россиян визовый режим.

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Осенью 2016 года постановление об отмене безвизового режима с Россией даже попало в повестку дня парламента, однако в итоге за него так и не проголосовали.

В министерстве иностранных дел Украины идею визового режима с РФ и вовсе раскритиковали.

Украинские дипломаты обращали внимание на то, что визы все равно не помогут с точки зрения безопасности, так как диверсанты и другие «нежелательные элементы» смогут попадать на территорию страны через неконтролируемые участки границы в Донбассе.

Более того, введение визового режима с Россией, по всей вероятности, приведет к увеличению количества украинских визовых центров в России.

А в случае ответного введения российских виз для граждан Украины придется увеличить и число российских представительств в самой Украине (сейчас действует посольство в Киеве и три консульства — в Харькове, Одессе и Львове).

И вообще, министерство иностранных дел Украины посчитало, что введение визового режима усложнит процедуру поездок граждан Украины в Россию, «что приведет к росту социального напряжения» (ежегодно российско-украинскую границу пересекают несколько миллионов граждан обеих стран).

Тем не менее летом текущего года министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение виз для россиян и за еще более тщательный контроль за их перемещениями.

По оценке экспертов, введение биометрической проверки может стать своеобразной альтернативой визовому режиму, будучи при этом более эффективным с точки зрения обеспечения безопасности.

«Электронный контроль и сбор биометрических данных дает возможность получить гораздо больше информации и точнее установить личность иностранного гражданина, который въезжает на территорию Украины. Это более современная технология», — говорит аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Эксперт добавляет, что эти меры не потребуют увеличения числа российских консульств на территории Украины, что было бы не желательно, «ведь они могут использоваться для шпионажа и работы под прикрытием».

По его мнению, биометрический контроль могли бы ввести и раньше. «Полагаю, украинская сторона ожидала введения безвизового режима с ЕС. И после этого перешла к российскому вопросу», — поясняет Горбач.

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Возможное введение биометрического контроля повлияет прежде всего на граждан постсоветских стран, граничащих с Украиной, — России, Белоруссии и Молдавии.

К слову, в большинстве стран ЕС биометрические паспорта уже действуют как документы для поездок заграницу.

В России планы украинских властей прокомментировал заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин: «У нас складывается впечатление, что эти шаги могут пойти в неправильном направлении и ударить по человеческому измерению наших отношений».

Он добавил, что в министерстве иностранных дел Российской Федерации внимательно следят за украинскими нововведениями, оценивают их на предмет соответствия действующим соглашениям между Москвой и Киевом и будут думать об ответной реакции после официального утверждения этих нововведений.

В то же время заместитель председателя комитета по безопасности и обороне Совета Федерации Франц Клинцевич уже пообещал, что «ответные шаги будут».

«Введение системы предварительной электронной регистрации (или так называемого биометрического контроля) для граждан России, въезжающих в Украину, — это, по сути, и есть установление визового режима между нашими странами, и его “упаковка” принципиального значения не имеет», — подчеркнул российский политик.

Свое недовольство планами Киева выразил и президент Молдавии Игорь Додон.

«Это создает дополнительные проблемы для поездок наших граждан в Украину», — отметил Додон.

Контрольно-пропускные пункты

Сейчас на границе России и Украины действует 31 КПП (автомобильные, железнодорожные и пешеходные).

Это без учета КПП на неподконтрольных Киеву участках границы. Примером тут является поселок Изварино, через КПП которого на территорию Донбасса въезжают российские «гуманитарные конвои» несмотря на протесты украинской власти.

На границе с Белоруссией Украина имеет 27 пограничных КПП, с Молдавией — 54, с Польшей — 14, со Словакией — 5, с Венгрией — 7, с Румынией — 10.

Еще три КПП действуют на административной границе с Крымом, и шесть КПП въезда-выезда — на границах с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.