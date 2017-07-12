Импорт б/у авто продлен: Порошенко подписал закон об отсрочке «Евро-6» до 2020 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переносе введения экологического стандарта «Евро-6» для автомобилей на 1 января 2020 года, что даст возможность импортировать бывшие в употреблении транспортные средства, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5», сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от «БПП» Роберт Горват.

«Закон об отсрочке “Евро-6” до 2020 года сегодня (11 июля — УНИАН) был одобрен и подписан президентом Украины. Это третий закон, инициированный мной и направленный на формирование цивилизованного рынка бывших в употреблении авто. Проблема “автомобилей на иностранной регистрации” окончательно исчезнет только тогда, когда рядовой украинец сможет приобрести необходимое ему авто по цене не выше средней в Европе, а для этого должен быть создан цивилизованный рынок бывших в употреблении авто в Украине», — написал Горват.