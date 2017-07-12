Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Кремль ответил СМИ о приезде Путина на Валаам со "спутницей"
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Проведен опрос, показавший отношение украинцев к России – СМИ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
8Хрупкие льды Антарктиды
18:49 (мск), источник: Publika.md

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк выступил в офисе ООН в Нью-Йорке

Председатель Демпартии Влад Плахотнюк выступил в офисе ООН в Нью-Йорке с требованием вывода российских военных подразделений из Молдовы.

Источник: Publika.md

Лидер демократов участвует в заседании Совета Социнтерна в качестве вице-председателя этой организации. Влад Плахотнюк отметил необходимость замены нынешнего миротворческого формата международной гражданской миссией.

Влад Плахотнюк заявил, что за последние 25 лет Молдова проводила разностороннюю дипломатию, а также испробовала множество идей и концепций, пытаясь решить приднестровскую проблему. И все же до сих пор окончательной формулы урегулирования нет.

Читайте также
Влад Плахотнюк призвал американских бизнесменов инвестировать в молдавскую экономику

Переговоры в формате 5+2 идут последние десять лет, в них вовлечены стороны конфликта — Кишинев и Тирасполь, три посредника — Россия, Украина и ОБСЕ, а также Евросоюз и США в качестве наблюдателей.

Тираспольская администрация не желает слышать и принимать политические предложения Кишинева, уверен Влад Плахотнюк. Переговоры не дали результатов, но позволили создать условия для диалога и запуска платформы, где решаются проблемы рядовых граждан.

Как убежден Влад Плахотнюк, российские миротворческие подразделения на Днестре следует заменить гражданской миссией под международным мандатом.

Лидер молдавских демократов участвуетв заседании Совета Социнтерна в качестве вице-председателя этой международной организации.

Социалистический интернационал был создан в 1951 году. В него входят 150 партий из ста стран мира. Их объединяют цели сохранения мира и продвижения демократии.

Демпартия нашей страны стала полноправным членом Социнтерна в 2012 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Названа причина откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде
«ВКонтакте»: новые ограничительные меры для соцсетей неисполнимы
Песков сравнил ситуацию с сыном Трампа и Весельницкой с сериалом
Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок
Первая ракетка мира Маррей проиграл в 1/4 финала Уимблдона
Банк России предупредил о росте цен из-за холодов
Спорт
«Спартак» может впервые завоевать Суперкубок России В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив»
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
Москва изменит схему наземного транспорта из-за реновации
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь