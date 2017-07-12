Лидер ДПМ Влад Плахотнюк выступил в офисе ООН в Нью-Йорке

Источник: Publika.md

Лидер демократов участвует в заседании Совета Социнтерна в качестве вице-председателя этой организации. Влад Плахотнюк отметил необходимость замены нынешнего миротворческого формата международной гражданской миссией.

Влад Плахотнюк заявил, что за последние 25 лет Молдова проводила разностороннюю дипломатию, а также испробовала множество идей и концепций, пытаясь решить приднестровскую проблему. И все же до сих пор окончательной формулы урегулирования нет.

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Переговоры в формате 5+2 идут последние десять лет, в них вовлечены стороны конфликта — Кишинев и Тирасполь, три посредника — Россия, Украина и ОБСЕ, а также Евросоюз и США в качестве наблюдателей.

Тираспольская администрация не желает слышать и принимать политические предложения Кишинева, уверен Влад Плахотнюк. Переговоры не дали результатов, но позволили создать условия для диалога и запуска платформы, где решаются проблемы рядовых граждан.

Как убежден Влад Плахотнюк, российские миротворческие подразделения на Днестре следует заменить гражданской миссией под международным мандатом.

Лидер молдавских демократов участвуетв заседании Совета Социнтерна в качестве вице-председателя этой международной организации.

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