Фотофакт: новое селфи с Лукашенко
Глава государства охотно делал селфи с участниками конгресса русской прессы, который проходит в эти дни в Беларуси.
Глава государства охотно делал селфи с участниками конгресса русской прессы, который проходит в эти дни в Беларуси.
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь сделал селфи — на этот раз с участниками конгресса русской прессы.
Первое «официальное» селфи Лукашенко появилось на предыдущей неделе: с президентом Беларуси сфотографировалась гостя открытия сессии ПА ОБСЕ. Снимок мгновенно разлетелся по белорусским и зарубежным СМИ.
На открытии Международного конгресса русской прессы в Минске Лукашенко вновь стал героем селфи: с ним активно фотографировались участники мероприятия после его приветственного слова.
Само селфи с Лукашенко пока не опубликовано автором, однако
В ходе открытия конгресса в среду президент говорил о важности сохранения в Беларуси русского языка и развитии белорусского, а также выступил за повышение духовности и нравственности в соцсетях и призвал журналистов работать честно.
«Селфи делают меня модным», — признался Лукашенко после того, как с ним попросили сфотографироваться.