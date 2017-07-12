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19:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украину впервые прибыли два новейших самолета-разведчика США

В Одессу для участия в учениях прибыли сразу два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon. Это первый визит такой техники не только в Одессу, но и Украину.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Украину прибыли два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon.

Как сообщает пресс-служба генштаба ВСУ в Facebook в среду, они впервые прибыли в Одессу для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017.

В Одессе проходят международные военно-морские учения Sea Breeze в духе программы «Партнерство ради мира» и в соответствии с программой двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.

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«Одиннадцатого июля в город для участия в учениях прибыли сразу два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon. Это первый визит такой техники не только в Одессу, но и Украину. Во всех предыдущих учениях Sea Breeze принимали участие базовые патрульные P-3 Orion, которые недавно стали снимать с вооружения и заменять «Посейдонами», — говорится в сообщении. Самолет P-8 Poseidon.

Американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины.

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