В Украину впервые прибыли два новейших самолета-разведчика США

Как сообщает пресс-служба генштаба ВСУ в Facebook в среду, они впервые прибыли в Одессу для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017.

В Одессе проходят международные военно-морские учения Sea Breeze в духе программы «Партнерство ради мира» и в соответствии с программой двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.