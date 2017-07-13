Воронеж начал подготовку к сельхозконференции ООН

В Воронеж приедут представители более 50 стран. На форуме обсудят ключевые вопросы продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства.

— Главной темой ФАО на 2018−2019 годы станет изменение климата и его влияние на сельское хозяйство. Нехватка воды, изменение температурных режимов, трансграничные заболевания растений и животных, миграционные процессы, связанные с ухудшением климатических условий, — очень много тем мы планируем обсудить на предстоящей конференции, — рассказал в Воронеже заместитель гендиректора ФАО Владимир Рахманин.

Участники конференции посетят сельхозпредприятия, которые являются визитной карточкой Воронежской области.

— Мы могли бы показать сельскохозяйственную цепочку, какая она должна быть, имея в виду кластеры от поля до магазина с глубокой переработкой, — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона подчеркнул, что конференция ФАО в Воронеже — важная политическая, гуманитарная, экономическая задача.

В Воронеж приедут представители более 50 стран. На форуме обсудят ключевые вопросы продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства.

Владимир Рахманин сообщил, что Воронеж в качестве площадки выбрали из-за значительного вклада Воронежской области в сельское хозяйство России. По оценкам ФАО, у сельского хозяйства есть все возможности накормить растущее население планеты, которое к 2050 году достигнет 10 млрд человек. Но использовать природные ресурсы нужно с максимальным коэффициентом полезного действия, поэтому ФАО делает акцент на их сохранении и восполнении.

— Это одна из главных задач сейчас, и мы будем предлагать рекомендации совместно со странами-членам ФАО, как устойчиво развиваться в сельском хозяйстве и преодолеть голод, — пояснил Владимир Рахманин.

Справка РИА «Воронеж»

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) (FAO — производное от Food and Agriculture Organization of the United Nations) основана в Квебеке 16 октября 1945 года. Является межправительственной организацией, в состав которой входят 194 государства-члена, два ассоциированных члена и одна организация-член — Европейский союз.