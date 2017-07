Воронеж начал подготовку к сельхозконференции ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) (FAO — производное от Food and Agriculture Organization of the United Nations) основана в Квебеке 16 октября 1945 года. Является межправительственной организацией, в состав которой входят 194 государства-члена, два ассоциированных члена и одна организация-член — Европейский союз.