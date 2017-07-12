В Киеве прокомментировали упрощение получения украинцами гражданства РФ

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина будет считать своими гражданами украинцев, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, подав лишь заявления об отказе от украинского гражданства. Об этом заявил «Общественному радио»
«Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе “О гражданстве Украины”, и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная Рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины», — сказал Гунько.
Он подчеркнул, что «прекращение гражданства Украины — это только указ президента Украины», других вариантов нет.
Напомним, Госдума РФ в среду приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, и не будет требоваться соответствующая справка от уполномоченных органов Украины.