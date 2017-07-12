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19:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве прокомментировали упрощение получения украинцами гражданства РФ

Пресс-секретарь миграционной службы сообщил, что «процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе “О гражданстве Украины”, и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная Рада Украины».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина будет считать своими гражданами украинцев, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, подав лишь заявления об отказе от украинского гражданства. Об этом заявил «Общественному радио» пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько.

«Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе “О гражданстве Украины”, и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная Рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины», — сказал Гунько.

Он подчеркнул, что «прекращение гражданства Украины — это только указ президента Украины», других вариантов нет.

Напомним, Госдума РФ в среду приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, и не будет требоваться соответствующая справка от уполномоченных органов Украины.

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