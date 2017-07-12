В Киеве прокомментировали упрощение получения украинцами гражданства РФ

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина будет считать своими гражданами украинцев, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, подав лишь заявления об отказе от украинского гражданства. Об этом заявил «Общественному радио» пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько.

«Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе “О гражданстве Украины”, и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная Рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины», — сказал Гунько.

Он подчеркнул, что «прекращение гражданства Украины — это только указ президента Украины», других вариантов нет.