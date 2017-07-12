Лупу обвинил Венецианскую комиссию в выходе за рамки своего статуса

— Никогда не было прецедента, чтобы Венецианская комиссия говорила — а вот это мы не рекомендуем вам вообще, — рассказал Мариан Лупу в эфире программы «Независимое мнение» на телеканале ITV. — У Венецианской комиссии по статусу и уставным документам нет функции политического судьи. У Венецианской комиссии по статусу лишь одна функция — давать юридическое заключение… На этот раз Венецианская комиссия, скажу откровенно, под давлением, достаточно сильным политическим давлением определенных политических сил на европейском уровне (чего, кстати, не должно было быть, но политика есть политика) позволила себе выйти за рамки своего статуса и дать политические заключения. Если мы посмотрим заявление председателя ВК Джанни Букиккио, то он откровенно об этом говорил и сожалел.