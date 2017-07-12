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20:20 (мск), источник: Noi.md

Лупу обвинил Венецианскую комиссию в выходе за рамки своего статуса

Глава фракции Демократической партии Молдовы в парламенте Мариан Лупу сделал резкое антиевропейское заявление.

Источник: Noi.md

По словам политика, до сих пор еще не было прецедентов, чтобы Венецианская комиссия выносила заключения с политической подоплекой. Однако в отношении нашей страны она превысила полномочия.

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— Никогда не было прецедента, чтобы Венецианская комиссия говорила — а вот это мы не рекомендуем вам вообще, — рассказал Мариан Лупу в эфире программы «Независимое мнение» на телеканале ITV. — У Венецианской комиссии по статусу и уставным документам нет функции политического судьи. У Венецианской комиссии по статусу лишь одна функция — давать юридическое заключение… На этот раз Венецианская комиссия, скажу откровенно, под давлением, достаточно сильным политическим давлением определенных политических сил на европейском уровне (чего, кстати, не должно было быть, но политика есть политика) позволила себе выйти за рамки своего статуса и дать политические заключения. Если мы посмотрим заявление председателя ВК Джанни Букиккио, то он откровенно об этом говорил и сожалел.

В связи с этим экс-кандидат в президенты Молдовы высказал мнение, что до сентября парламент примет закон об изменении избирательной системы во втором чтении.

Недавно Мариан Лупу заявил о намерении уйти из политики.

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