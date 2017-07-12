Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В среду, 12 июля, в Киев на саммит Украина — ЕС прибыл президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает телеканал «112 Украина».

«Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибыл в аэропорт “Борисполь” примерно час назад. Его кортеж выдвинулся в сторону Киева. С минуты на минуту ожидается президент Европейского Совета Дональд Туск. Также сегодня в Киев прилетит Федерика Могерини, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности», — говорится в сообщении.

Поданным канала, Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск сегодня должны встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.