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20:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киев на саммит Украина-ЕС прибыл президент Еврокомиссии

Ожидается прибытие в Киев на саммит Украина-ЕС президента Европейского Совета Дональда Туска, а также представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В среду, 12 июля, в Киев на саммит Украина — ЕС прибыл президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает телеканал «112 Украина».

«Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибыл в аэропорт “Борисполь” примерно час назад. Его кортеж выдвинулся в сторону Киева. С минуты на минуту ожидается президент Европейского Совета Дональд Туск. Также сегодня в Киев прилетит Федерика Могерини, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности», — говорится в сообщении.

Поданным канала, Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск сегодня должны встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщалось ранее, двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС начнется в среду в Киеве, основными темами повестки дня станут конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.

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