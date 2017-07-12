Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме

Источник: AP 2017

Человеком, находившимся на заднем сиденье внедорожника Mercedes ML, за рулем которого 11 июля президент России Владимир Путин приехал в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь в Карелии, является сотрудником службы безопасности главы государства.

Телеканал «Дождь» обратил внимание на снятые 11 июля кадры, на которых видно, что Владимир Путин приехал в монастырь на Валааме не один. На кадрах показано, как Путин подъезжает к монастырю. Припарковав автомобиль, президент вышел из него и направился к задней дверце, открыл ее и протянул руку. Неизвестный человек в машине показал на что-то пальцем, и Путин закрыл дверь.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал «Газете.Ru», кем был «неизвестный спутник» Владимира Путина. По словам Пескова, на заднем сиденье находился мужчина, который является сотрудником службы безопасности.

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«Это мужчина. Безопасность», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Приехав на Валаам 10 июля, президент выступил с приветственной речью, в которой поздравил представителей церкви с днем памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа и призвал молиться о погибших в Сирии российских пилотах — Евгении Долгине и Ряфагате Хабибуллине, сообщает «Царьград».

«Нельзя забывать о тех, кто и работает, и воюет, и, к сожалению, отдает свою жизнь, служа нашему Отечеству», — отметил президент и в завершение попросил патриарха и священнослужителей молиться за тех, кто погиб в боях.

На острове президент также встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери и пообщался с предстоятелем РПЦ. Однако дела практичные тоже являются целью посещения президентом Валаама.

«Президент сегодня и завтра находится на Валааме. Вы знаете, он давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря. И в плане хозяйственной деятельности помогает, и в решении других вопросов», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин продолжит общение со священнослужителями, а 13 июля отправится в один из регионов России.

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«В пятницу готовится региональная поездка», — сообщил Песков.

Ранее обозреватель «Коммерсантъ FM» Сергей Цехмистренко рассказал, что глава государства подарил валаамским монахам яхту.

«Прибыли мы на место и увидели огромную яхту под названием “Паллада” — как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю», — говорится в публикации издания.

По словам Цехмистренко, рядом стояли еще несколько яхт поменьше. Однако позже эту информацию опроверг Песков.

«Нет, это неправда, конечно. Много пишется (…) Это не значит, что все это правда», — ответил Песков на вопрос, соответствует ли действительности эта информация.

11 июля отмечается день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских. Владимир Путин регулярно приезжает на Валаам, в последний раз он был тут в прошлом июле. 10 июля патриарх Кирилл провел на Валааме заседание Патриаршего Попечительского совета, посвященного восстановлению монастыря.

«Каждое новое строительство в таких местах, как Валаам, исполнено значительного риска. Потому что все то, что здесь создавалось, все очень органично, все проистекало из глубочайшего благочестия людей, сюда приезжали для того, чтобы души спасать», — сказал глава РПЦ.

По словам патриарха, число паломников на Валаам год от года растет. Верующие приезжают сюда, чтобы отдохнуть и набраться духовных сил.

Основатели монашеской жизни на Валааме, преподобные Сергий и Герман, были греческими иноками, пришедшими в X веке во владения Великого Hовгорода вместе с первыми православными миссионерами. Монастырь был основан в XIV веке.

Монастырь пережил несколько войн, его новое возрождение началось в 1989 году, когда сюда прибыли первые шесть иноков. В 1990 году обители был придан статус ставропигиальной.

Обитель содержит обширное хозяйство: свой флот, гараж, ферму, конюшню, кузницу, мастерские, сады. Есть пекарня, мини-завод по переработке сырья.