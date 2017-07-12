Кандидат Трампа на пост главы ФБР отказался присягать на верность президенту

«Моя клятва верности — Конституции, власти закона и миссии ФБР. Никто [во время процесса утверждения] не просил меня принести клятву верности, и я уж точно никому не предлагал принять ее», — сообщил он.

Рэй также пояснил, что если президент потребует от него совершить противоправное действие, и отговорить его не удастся, то он подаст в отставку.

Бывший глава спецслужбы Джеймс Коми на слушаниях в этом же комитете утверждал, что Трамп требовал от него личной лояльности и оказывал давление с целью прекращения расследования против Майкла Флинна, который был при нем советником по нацбезопасности. Флинна обвиняли в том, что он встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком до победы Трампа, обсуждал вопрос снятия санкций с России и не уведомлял об этом руководство.