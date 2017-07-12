Лукашенко о Союзном государстве: процесс пошел
Президент полагает, что прошедшее в конце июня в Москве заседание ВГС было весьма открытым.
Президент полагает, что прошедшее в конце июня в Москве заседание ВГС было весьма открытым.
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал прошедшее в Москве заседание Высшего государственного совета на редкость душевным и результативным.
Об этом белорусский лидер заявил на встрече с Послом доброй воли ЮНЕСКО, президентом Всемирной ассоциации русской прессы Виталием Игнатенко и ответственным секретарем ассоциации, первым заместителем гендиректора информагентства ТАСС Михаилом Гусманом.
«Смею вас удивить: главное — даже не в важности рассматриваемых вопросов, они были суперважными. Важен был дух этого Высшего государственного совета. Я открыто об этом сказал: никогда в истории формирования Союзного государства не было такой открытости и душевности, и, самое главное, результативности», — сказал Лукашенко.
Президент отметил, что параллельно с заседанием ВГС в Москве проходил IV Форум регионов Беларуси и России.
«Мы рассматривали на ВГС два важнейших, фундаментальных вопроса — промышленность и сельское хозяйство», — сказал белорусский лидер.
Он напомнил, что Москва и Минск приняли решение снять вопросы, которые лежали на поверхности, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.
«Они ничего не стоят, их надо было давно решить. И мы эти все вопросы решили», — отметил глава государства, упомянув в том числе так называемое дело главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.
Президент отметил, что в Москве также были утверждены планы во внешней политике и обсуждали вопросы «оборонки», в том предстоящие совместные учения «Запад-2017».
«Нас упрекают по этим учениям, а там же разворачиваются подразделения НАТО — у наших границ, белорусских и российских», — сказал Лукашенко.
Глава государства отметил выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он привел в пример работу белорусских специалистов по созданию сельскохозяйственных производств на Сахалине. При этом он подчеркнул: не исключено, что совершит визит в этот регион.
«Мы хотим доказать, что туда не надо возить никакую продукцию, что к рыбе, которой там море, можно иметь хорошее мясо и молоко», — сказал белорусский лидер.
Отвечая на вопрос о своих взглядах на будущее развитие Союзного государства, и считает ли он себя оптимистом, Лукашенко сказал: «Слишком оптимистичным, если честно, сегодня быть оснований нет. Слишком оптимистичным. Но ведь, как Виталий (Игнатенко — Sputnik) нам говорил только что, процесс пошел. И остановить его будет практически невозможно. Никому».