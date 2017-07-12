Демократы внесли в Конгресс США законопроект об импичменте Дональда Трампа
Американские
Американские
Господин Шерман заявил, что общение Дональда Трампа с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми и последующее увольнение господина Коми — это создание помех правосудию.
«Я рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне, чтобы представить Статьи об импичменте Дональда Трампа. Сейчас мы приступаем к тому, чтобы заставить Судебный комитет Палаты провести слушания по вопросу об обструкции юстиции и вмешательстве России в наши выборы», — говорится в заявлении Брэда Шермана.
Конгрессмен полагает, что информация, которую раскрыл Дональд
На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что 9 июня 2016 года состоялась встреча Дональда