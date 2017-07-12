Демократы внесли в Конгресс США законопроект об импичменте Дональда Трампа

Источник: AP 2017

Господин Шерман заявил, что общение Дональда Трампа с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми и последующее увольнение господина Коми — это создание помех правосудию.

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«Я рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне, чтобы представить Статьи об импичменте Дональда Трампа. Сейчас мы приступаем к тому, чтобы заставить Судебный комитет Палаты провести слушания по вопросу об обструкции юстиции и вмешательстве России в наши выборы», — говорится в заявлении Брэда Шермана.

Конгрессмен полагает, что информация, которую раскрыл Дональд Трамп-младший, доказывает, что предвыборный штаб господина Трампа стремился получить помощь от России. «Сейчас все выглядит так, будто президенту есть что скрывать, учитывая то, как он пытался свернуть расследование в отношении Майкла Флинна и более широкое расследование, касающееся России», — считает Брэд Шерман.