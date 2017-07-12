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22:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Демократы внесли в Конгресс США законопроект об импичменте Дональда Трампа

Американские конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули инициативу импичмента президента США Дональда Трампа за препятствование расследованию его связей с Россией.

Источник: AP 2017

Господин Шерман заявил, что общение Дональда Трампа с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми и последующее увольнение господина Коми — это создание помех правосудию.

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«Я рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне, чтобы представить Статьи об импичменте Дональда Трампа. Сейчас мы приступаем к тому, чтобы заставить Судебный комитет Палаты провести слушания по вопросу об обструкции юстиции и вмешательстве России в наши выборы», — говорится в заявлении Брэда Шермана.

Конгрессмен полагает, что информация, которую раскрыл Дональд Трамп-младший, доказывает, что предвыборный штаб господина Трампа стремился получить помощь от России. «Сейчас все выглядит так, будто президенту есть что скрывать, учитывая то, как он пытался свернуть расследование в отношении Майкла Флинна и более широкое расследование, касающееся России», — считает Брэд Шерман.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что 9 июня 2016 года состоялась встреча Дональда Трампа-младшего и юриста Натальи Весельницкой. На ней также присутствовали зять нынешнего главы Белого дома Джаред Кушнер и Пол Манафорт, в то время возглавлявший его предвыборную кампанию. Встречу по просьбе бизнесмена и певца Эмина Агаларова организовал PR-менеджер Роб Голдстоун.

Комментарии
9
Леонид Барковский
Прикольно... первый пошел?
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Леонид Барковский
Сдается, Иван, фальш-старт будет. Все-таки травоядные еще зубы не настолько "накачали")))
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Леонид Барковский
У меня есть с чем сравнивать, и я тебе скажу одну крамольную вещь. Любой мировой конфликт - гонит деньги в СШа. как в тихую гавань. И поскольку весь мир завязан на доллар, падение США не выгодно никому - никто не захочет терять в активах. Внешний долг большой -поверь мне. завтра попросят. получат столько же. И еще им спасибо скажут. что взяли. Вот и скажи, что тупыми были их отцы-основатели? А зубами клацать на них может весь мир. что толку- вызов никто не бросит никогда. Даже мы. потому. что и наша знать. все уже вывезла туда. И заначка там хранится, в сто с лишним ярдов. Как-то так Саня. И с какой парой-тройкой государств это можно сопоставить?
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