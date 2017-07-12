Медведчук прокомментировал «санкционные войны» Украины с Россией

«Антироссийская истерия набирает обороты. Совет национальной безопасности и обороны инициирует расширение списка лиц, подпадающих под санкции. Усиливая противостояние с Москвой, Киев тем самым усугубляет, в первую очередь, кризис внутри страны. И экономические, и имиджевые, и политические потери от “санкционных войн” с РФ несет прежде всего сама Украина», — написал Медведчук в среду на своей странице в Twitter.
В мае президент Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В этот список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. На заседании в понедельник СНБО принял решение инициировать расширение санкционного списка юридических и физических лиц РФ.