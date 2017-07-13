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08:04 (мск), источник: Ежедневник.by

Как Следственный комитет разбрасывается бюджетными деньгами

Один человек похитил у другого деньги, а рассчитывается Министерство финансов. Кто-то скажет, что такое в принципе невозможно, и ошибется. Возможно, если виновных лиц прикрывает силовое ведомство, защищая честь мундира.

Источник: Ежедневник.by

Предысторию, которая недавно получила неожиданное продолжение, «Ежедневник» уже рассказывал в статье «Как Следственный комитет “борется” с коррупцией внутри ведомства». Но все же следует вкратце напомнить суть дела.

Предыстория вопроса

Еще в далеком 2002 году сотрудники правоохранительных органов раскрутили громкое уголовное дело на «Речицадрев». Как заявил тогда прокурор Речицкой межрайпрокуратуры в интервью белорусскому телевидению, на предприятии была изобличена целая преступная группа, занимавшаяся крупными хищениями продукции.

Дело потом развалилось, причем, таким образом, который явно свидетельствует о наличии коррупции среди следователей. Кому интересны подробности, может прочитать о них в нашей предыдущей публикации.

Но суть даже не в этом. Дело в том, что одним из подозреваемых по делу был начальник внешнеэкономических связей «Речицадрев» Сергей Подымов, у которого при обыске дома изъяли 3 тыс. долларов.

Сначала расследование его уголовного дела выделили в отдельное производство, а потом 10 лет то приостанавливали, то опять возобновляли. Когда же стало понятно, что обвинение несостоятельно, дело закрыли окончательно. Сергей Подымов потребовал вернуть его деньги, но тут оказалось, что они куда-то странным образом исчезли из дела вместе с постановлением и протоколом о проведении обыска.

Начальник Речицкого отдела СК так и ответил Сергею Подымову, что при проведении расследования решение о проведении обыска не принималось, обыск не проводился и деньги в качестве вещественных доказательств к делу не приобщались. Поэтому и возвращать нечего.

На беду Следственного комитета Сергей Подымов сохранил копию протокола обыска, где не только перечислялись номера изъятых купюр, но также указывались имена оперативников, проводивших обыск. На основании этого документа Управление собственной безопасности СК вынуждено было признать, что обыск все же был и деньги изымались. Вот только куда все это пропало из уголовного дела, СК категорически не хотел видеть.

Хотя совершенно очевидно, что никто кроме следователя не мог изъять из дела документы, деньги и заново пронумеровать страницы. Однако спустя десять лет, следователь, который первоначально занимался расследованием, ушел на значительное повышение и стал слишком крупной фигурой в СК. Кроме того, за десять лет, дело проверяли еще множество должностных лиц не только СК, но также прокуратуры. Получается, что теперь всем им придется отвечать за похищенные деньги. Это ведь такой скандал для всей системы! И все из-за каких-то 3 тыс. долларов…

Возможно, именно по этой причине дело было возбуждено по ст.205 (кража), хотя было очевидно должностное коррупционное преступление.

Когда через несколько месяцев Сергей Подымов поинтересовался, как идет расследование уголовного дела и нашлись ли его деньги, СК ответил, что в результате хищения денег причинен крупный ущерб государству, которое и выступает потерпевшим. А Сергей Подымов по делу всего лишь свидетель, поэтому его не обязаны уведомлять о ходе расследования и тем более решать вопрос о возврате денег в рамках данного дела.

Казалось бы, если обворовано государство, то верните человеку деньги, а дальше сами разбирайтесь, как из дела исчезли деньги и важные документы. Хотя и разбираться тут нечего — все и без этого очевидно.

Но много месяцев Сергея Подымова перекидывали от одного ведомства к другому, находя самые смешные с юридической точки зрения оговорки, чтобы не возвращать человеку деньги и не признавать очевидного.

Новый поворот старой истории

Только после публикации в «Ежедневнике», Следственный комитет вынужден был вернуть Сергею Подымову деньги. Но сделано это опять же было таким образом, чтобы максимально защитить честь мундира.

Следственный комитет вынес постановление, которым признал, что обыск у подозреваемого был проведен незаконно, так как для него, согласно УПК, должно быть поручение следователя. По мнению СК, следователь такого поручения не давал и, значит, оперативники незаконно провели обыск и незаконно изъяли у подозреваемого деньги. На основании этого, Министерству финансов было дано поручение вернуть Сергею Подымову 3 тыс. долларов.

Минфин шутки юмора сначала не понял и даже обжаловал постановление СК, указывая на то, что деньги в бюджет не поступали и, значит, бюджет не обязан ничего возвращать. По сути все верно: если кто-то у кого-то украл деньги, то при чем тут бюджет? Правда, в жалобе Минфину было отказано, и деньги пришлось вернуть.

Как рассказал «Ежедневнику» Сергей Подымов, первоначально юристы Минфина были настроены весьма решительно и собирались предъявить претензии к виновным лицам, чтобы с них взыскать деньги. Но через некоторое время пыл Минфина заметно угас.

Хотя, если объективно взглянуть на все, то дело проще пареной репы. Если, как указывается в постановлении, следователь не давал поручения на проведение обыска и деньги были изъяты у человека незаконно, то можно смело предъявлять претензии к оперативникам, которые проявили такую странную инициативу. Но этого почему-то не делается. Почему? Возможно, ответ на этот вопрос даст следующая информация.

По словам Сергея Подымова, он лично присутствовал при том, как оперативники передавали и протокол обыска и деньги следователю, который подшил их в дело. Зачем он это делал, если не давал поручения о проведении обыска? Или все же давал?

Понятно, что если сейчас Минфин предъявит к оперативникам иск о возмещении государству вреда, то они тоже молчать не будут. Тогда Следственному комитету придется давать делу совсем другой, коррупционный ход. В результате могут полететь некоторые высокопоставленные головы.

Видимо, именно это явилось фундаментом для компромисса с Минфином. Фактически пострадавшему возмещают за счет налогоплательщиков ущерб и государство становится уже реальным потерпевшим. В таком случае никто уже не будет дергать СК по поводу того, куда из уголовного дела пропали деньги и важные документы. И честь мундира будет защищена.

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