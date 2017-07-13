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08:10 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Под Шяуляем развернуты американские ЗРК Patriot

Сразу в трех странах — Румынии, Чехии и Литве — с 11 по 22 июля проходят совместные учения Tobruq Legacy-2017.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Министерство обороны Литвы официально сообщает: В ходе маневров, проводимых в Шяуляйском округе, военнослужащие ВВС Литвы будут осуществлять задачи воздушной обороны НАТО вместе с союзниками согласно пятой статье договора НАТО. Всего в учениях будут задействованы около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из четырех стран НАТО — Великобритании, США, Латвии и Польши.

Лишь месяц назад в районе польско-литовской границы юго-восточнее Шяуляя войска НАТО также провели учения, в которых участвовали вертолеты США, британские самолеты, а также войска Польши, Литвы и Хорватии.

Все это происходит на фоне непрекращающихся заявлений с самых разных сторон и уровней об агрессивной направленности, дестабилизирующем факторе и даже ненужности предстоящих совместных белорусско-российских учений Запад-2017.

Во время Tobruq Legacy-2017 Соединенные Штаты впервые развернули в Литве зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Заявив, что лишь на период учений. Но в начале июля стало известно, что в Варшаве подписан меморандум, в котором США выразили согласие на продажу Польше батарей ЗРК Patriot. Об этом сообщил глава министерства национальной обороны Польши: Конфигурация, в которой мы покупаем ракеты Patriot, специально адаптирована к требованиям Польши. Ожидается, что поставки будут произведены до 2022 года.

А в министерстве обороны США уже сообщили и о принятии решения по поставкам ЗРК Patriot Румынии. Этот контракт, с одной стороны, оценивается в 3,9 млрд долларов. С другой — Румыния будет использовать систему Patriot для укрепления национальной обороны и сдерживания региональных угроз — так полагают в минобороны США. При ВВП Румынии в 178 млрд долларов (2015 г.) сумма только одного этого контракта составляет 2,2% ВВП — как раз та цифра, на которую нацелен президент США Д. Трамп, говоря о готовности Европы инвестировать в свою безопасность. Или — в поддержание военно-промышленного комплекса США, смотря с какой стороны океана оценивать.

Можно также вспомнить, что год назад, в марте 2016-го, командующий сухопутными войсками США в Европе, говоря о ближайших планах, рассказывал журналистам: Мы намерены в ближайшие два года разместить в Швеции ЗРК Patriot. Итак, Румыния — Чехия — Польша — Литва — Швеция, так выглядит передовая (и ближайшая к нам) линия базирования и развертывания американских зенитно-ракетных комплексов.

10 июля США впервые развернули зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия Patriot в Литве, — заявили в министерстве обороны нашей страны-соседки. — Это демонстрирует стойкую приверженность США делу обеспечения безопасности Литвы, их высокую готовность отправлять дополнительные силы в регион и предназначено для отработки процедуры быстрого развертывания сил.

Очевидно, перемещение этих комплексов в Прибалтику — это недружественный сигнал для России, который НАТО посылает, проводя учения, постоянно развертывая контингенты войск, авиацию, корабли. Теперь и до комплексов дошло, которые рассматриваются как элемент системы противоракетной обороны. Если такие комплексы будут разворачиваться на постоянной основе, это будет вынуждать Россию к принятию симметричных и антисимметричных мер.

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