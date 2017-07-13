Захарова назвала видео о «лесных братьях» попыткой НАТО извратить историю

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала общественность пресечь попытки НАТО извратить историю. Так представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на размещенное в Twitter Североатлантического альянса видео о борцах с советской властью в Прибалтике.

«Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а “Лесные братья” — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель МИД напомнила, что «лесные братья» — организация, в которую входили в том числе офицеры СС, в результате ее диверсий погибли тысячи мирных жителей.

Захарова подчеркнула, что за организацией вплоть до середины 1950-х годов стояли западные спецслужбы, о чем НАТО известно. «Есть и рассекреченные, хотя и подредактированные материалы ЦРУ на этот счет», — добавила она.

В среду НАТО разместила ролик о так называемых лесных братьях, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940−50-х годах, назвав их борцами с «советскими оккупантами».