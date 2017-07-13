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03:46 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала видео о «лесных братьях» попыткой НАТО извратить историю

Официальный представитель МИД напомнила, что в результате диверсий так называемых лесных братьев, среди которых были офицеры СС, погибли тысячи мирных жителей.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала общественность пресечь попытки НАТО извратить историю. Так представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на размещенное в Twitter Североатлантического альянса видео о борцах с советской властью в Прибалтике.

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«Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а “Лесные братья” — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель МИД напомнила, что «лесные братья» — организация, в которую входили в том числе офицеры СС, в результате ее диверсий погибли тысячи мирных жителей.

Захарова подчеркнула, что за организацией вплоть до середины 1950-х годов стояли западные спецслужбы, о чем НАТО известно. «Есть и рассекреченные, хотя и подредактированные материалы ЦРУ на этот счет», — добавила она.

В среду НАТО разместила ролик о так называемых лесных братьях, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940−50-х годах, назвав их борцами с «советскими оккупантами».

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В видео рассказывается история приблизительно 50 тыс. жителей прибалтийских республик, которые вели вооруженную борьбу с советской властью после окончания Второй мировой войны.

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