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03:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Более двух тысяч человек вышли на полевые сборы в Восточном военном округе

Активная фаза полевых сборов с военнослужащими инженерных подразделений началась на полигонах ВВО.

Участие в них принимают более двух тысяч человек, также задействовано свыше 500 единиц техники, в том числе инженерные машины разграждения и путепрокладчики БАТ-2, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

«В ходе практической части полевых сборов отрабатываются задачи по отрыву котлованов и возведению укрытий для личного состава с применением современных инженерных средств», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО. Кроме того, военнослужащие выполнят ряд других задач. В частности, отработают установку противотанковых минных полей с применением гусеничных минных заградителей.

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