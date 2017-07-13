Более двух тысяч человек вышли на полевые сборы в Восточном военном округе
Активная фаза полевых сборов с военнослужащими инженерных подразделений началась на полигонах ВВО.
Активная фаза полевых сборов с военнослужащими инженерных подразделений началась на полигонах ВВО.
Участие в них принимают более двух тысяч человек, также задействовано свыше 500 единиц техники, в том числе инженерные машины разграждения и путепрокладчики БАТ-2, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«В ходе практической части полевых сборов отрабатываются задачи по отрыву котлованов и возведению укрытий для личного состава с применением современных инженерных средств», — говорится в сообщении