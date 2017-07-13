Виктора Озерова в комитете по обороне Совфеда заменит Евгений Серебренников
Сенатор официально покинул свой пост председателя.
Сенатор официально покинул свой пост председателя.
Вчера, 12 июля, Совет Федерации освободил Виктора Озерова от должности председателя комитета по обороне и безопасности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Интерфакс».
Об уходе с поста сенатор объявил на заседании верхней палаты парламента.
Он также назвал имя нового главы комитета. Временно займет это место сенатор Евгений Серебренников, уточняет ТАСС.
Виктор Озеров проработал в верхней палате более 20 лет. С 1996 года он входил туда по должности как председатель хабаровской закдумы, а с 2001 года был делегирован от нее в Совет Федерации. Полномочия сенатора истекают в сентябре 2019 года.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», Виктор Озеров написал заявление об уходе с поста председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по собственному желанию. Свое решение Озеров объяснил необходимостью ротации должностей. По данным источников РБК, решение Виктора Озерова покинуть пост связано с давлением со стороны руководства минобороны.