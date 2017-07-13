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05:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Виктора Озерова в комитете по обороне Совфеда заменит Евгений Серебренников

Сенатор официально покинул свой пост председателя.

Источник: Reuters

Вчера, 12 июля, Совет Федерации освободил Виктора Озерова от должности председателя комитета по обороне и безопасности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Интерфакс».

Об уходе с поста сенатор объявил на заседании верхней палаты парламента.

Он также назвал имя нового главы комитета. Временно займет это место сенатор Евгений Серебренников, уточняет ТАСС.

Виктор Озеров проработал в верхней палате более 20 лет. С 1996 года он входил туда по должности как председатель хабаровской закдумы, а с 2001 года был делегирован от нее в Совет Федерации. Полномочия сенатора истекают в сентябре 2019 года.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», Виктор Озеров написал заявление об уходе с поста председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по собственному желанию. Свое решение Озеров объяснил необходимостью ротации должностей. По данным источников РБК, решение Виктора Озерова покинуть пост связано с давлением со стороны руководства минобороны.

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