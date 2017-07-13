Виктора Озерова в комитете по обороне Совфеда заменит Евгений Серебренников

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Вчера, 12 июля, Совет Федерации освободил Виктора Озерова от должности председателя комитета по обороне и безопасности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Интерфакс».

Об уходе с поста сенатор объявил на заседании верхней палаты парламента.

Он также назвал имя нового главы комитета. Временно займет это место сенатор Евгений Серебренников, уточняет ТАСС.

Виктор Озеров проработал в верхней палате более 20 лет. С 1996 года он входил туда по должности как председатель хабаровской закдумы, а с 2001 года был делегирован от нее в Совет Федерации. Полномочия сенатора истекают в сентябре 2019 года.