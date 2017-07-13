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05:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пожаловавшийся на низкую зарплату чиновник ушел работать в вуз

Ранее Алексей Храмцов возглавлял управление образования Красноярска.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бывший глава Мотыгинского района Красноярского края Алексей Храмцов, жаловавшийся на низкую зарплату, устроился на работу в Сибирский государственный университет науки и технологий (СибГУ). Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, он назначен руководителем управления молодежной политики и социальных проектов с 6 июля.

Ранее свою добровольную отставку с поста главы района он объяснил не устраивающим его уровнем зарплаты. Точнее, не соответствующим тем рабочим задачам, которые ему приходилось решать, находясь в должности руководителя.

«Причины… Уровень заработной платы и уровень ответственности находятся в разных измерениях. От ответственности я не имею привычку отказываться, но семью на 50 тыс. прокормить сегодня, наверное, возможно, но… Впереди новые и интересные работы и проекты», — написал на своей странице Храмцов.

Отметим, согласно декларации о доходах, в 2016 году Храмцов заработал чуть больше 760 тыс. руб., — в месяц зарплата составляла 63 тыс.

Ранее Алексей Храмцов возглавлял управление образования Красноярска. С этой должности он уволился в апреле 2015 года, объяснив это тем, что ему предложена более интересная работа. Среди своих достижений на посту главы управления образования Храмцов выделил развитие системы частных детских садов, а также существенное сокращение жалоб от учителей школ. В общем же свою работу он оценил на «четыре с минусом». Трудовую деятельность начал в 1995 году в муниципальной средней общеобразовательной школе № 87 Красноярска, где до 1999 года работал педагогом и психологом. С 1999 года работал на руководящих должностях.

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