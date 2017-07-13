Пожаловавшийся на низкую зарплату чиновник ушел работать в вуз

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бывший глава Мотыгинского района Красноярского края Алексей Храмцов, жаловавшийся на низкую зарплату, устроился на работу в Сибирский государственный университет науки и технологий (СибГУ). Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, он назначен руководителем управления молодежной политики и социальных проектов с 6 июля.

Ранее свою добровольную отставку с поста главы района он объяснил не устраивающим его уровнем зарплаты. Точнее, не соответствующим тем рабочим задачам, которые ему приходилось решать, находясь в должности руководителя.

«Причины… Уровень заработной платы и уровень ответственности находятся в разных измерениях. От ответственности я не имею привычку отказываться, но семью на 50 тыс. прокормить сегодня, наверное, возможно, но… Впереди новые и интересные работы и проекты», — написал на своей странице Храмцов.

Отметим, согласно декларации о доходах, в 2016 году Храмцов заработал чуть больше 760 тыс. руб., — в месяц зарплата составляла 63 тыс.