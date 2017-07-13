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05:41 (мск), источник: Вести - Красноярск

В правительстве региона обсудили актуальные вопросы Эвенкии и Таймыра

Медицинская помощь в северных территориях края должна стать доступнее. Этот и другие актуальные вопросы Эвенкии и Таймыра обсуждали в правительстве региона.

Таймыр и Эвенкия испытывают серьёзный кадровый голод, не хватает врачей. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поддержал идею целевого набора медиков. Жители Севера смогут поступать в медицинский университет на льготных условиях, но после обучения придётся несколько лет отработать в небольших сёлах. Кроме того, запланированы капитальные ремонты больниц и закупка оборудования. Ещё один из приоритетов — обеспечить спутниковым интернетом Таймыр и Эвенкию. В частности, это позволило бы оперативно получать и медицинские консультации онлайн. Обсудили сегодня и другие проблемы.

«Это строительство ФАПов, строительство причальных сооружений в посёлках, капитальный ремонт жилого фонда, повышение ставки субсидирования на пассажирские перелёты в три посёлка, где стоимость перелёта оторвалась от остальных посёлков в два раза — это посёлок Волочанка, Усть-Алан и озеро Хантайское», — сообщил глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко.

Транспортная доступность — вообще одна из больных тем северян. Жителей немного, а расстояния огромные. Плотность населения на Таймыре составляет всего один человек на 23 квадратных километра. Поэтому стоимость перевозок довольно высока, при этом качество страдает. В авиацию будут вкладывать серьёзные бюджетные средства.

«Там у нас будет большая программа реконструкции аэродромов, авиационных баз, обновление подвижного состава. Вертолётный час не просто дорог, нужно обновлять и вертолеты и самолёты, это тяжелейшие, очень бюджетоёмкие программы, но без этого не бывает северов», — подчеркнул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Особо обговорили меры поддержки коренных малочисленных народов — по данным последней переписи, таковыми считают себя более 15 тысяч человек. Например, решено доплачивать школьным учителям, преподающим национальные языки, чтобы поддерживать местную культуру. А также в полтора-два раза увеличат выплаты тем, кто занимается рыболовством и охотой.


Владимир ЖАРИНОВ.

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