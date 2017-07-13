Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Как убрать жирок: 7 дельных советов
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Проведен опрос, показавший отношение украинцев к России – СМИ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Природные пожары в Калифорнии
06:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Низложенный «яблочник» Хованский идет на выборы в Хабаровском крае от «Справедливой России

Экс-руководитель отделения «Яблока» попробует силы как кандидат в депутаты собрания Нанайского района.

Источник: Reuters

Хабаровск, 13 июля, AmurMedia.

Бывший руководитель краевого отделения партии «Яблоко» Игорь Хованский выдвинут как кандидат от «Справедливой России» в эту выборную кампанию. Как кандидат в депутаты собрания Нанайского района я готов сразиться со всеми политическими конкурентами, сообщил корр. ИА AmurMedia экс-«яблочник» и экс-руководитель ХРО «Яблоко» Игорь Хованский.

— У нас в «Справедливой России» большая радость — наших сторонников стало больше. В сентябре будут довыборы в собрание депутатов Нанайского района, так вот одним из кандидатов партия выдвинула меня, а вторым — бывшего руководителя ХРО «Яблоко» Игоря Хованского. На днях мы вернулись из района, куда ездили, чтобы подать заявления в избирком. Так что теперь будем работать с ним в паре, продвигать те идеи, которые давно уже обсуждали. Несмотря на что с Игорем Евгеньевичем как-то некрасиво поступили в «Яблоке», он не хочет уходить из политического поля, хочет работать. Я предложил ему прийти к руководителю СР в крае Глухову, поговорить, и вот к таким результатам мы пришли, — сообщил недавно вернувшийся в лоно «Справедливой России» Леонид Сунгоркин.

Раскол в ХРО «Яблоко», главным итогом которого стало снятие с должности руководителя Игоря Хованского, зрел давно и сопровождался заявлениями в СМИ и даже обращениями в суд. При этом на простом отречении от власти коллеги Игоря Хованского не остановились.

— В апреле меня исключили из «Яблока». Нынешним членам «Яблока» не нужно, чтобы партия принимала участие в выборах, доносила свою демократическую позицию до общества. Так сложилось, что к руководству пришли люди, которым ничего не надо. Кто хочет, может посмотреть, какие акции и публикации были в прошлом году, а какие — в этом, — говорит, не скрывая обиды, Игорь Хованский.

Впрочем, многим жителям края и даже, увы, за его пределами экс-руководитель отделения «Яблока» Игорь Хованский запомнился в связи с необычным кандидатом-«яблочником» Василием Дмитриенко, баллотировавшимся в ГД РФ по ЕАО в сентябре 2016 года.

«Вечерний Ургант» проникся телепатическими способностями кандидата в ГД РФ из Хабаровска.

Себя в предвыборном ролике Василий Дмитриенко назвал специалистом по обеспечению телепатической видеосвязи между всем живым на Земле и высшим разумом, чем изрядно смутил непродвинутую аудиторию.

— Я полон сил и энергии, готов бороться с конкурентами. Главные из них — это, конечно, единороссы, но уступать ни им, ни кому-либо еще я не собираюсь, — сказал Игорь Хованский. Что касается «Справедливой России», то, если бы мне не импонировали их принципы, я бы от них не шел. А вот «Яблоко», лидеры которого принуждают расписываться под протестами против законного участия России в войне в Сирии, меня поражает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как спастись от жары в душном офисе, выясняют читатели AmurMedia
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о поставках еще двух газовых турбин в Крым
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын вручил награды создателям межконтинентальной ракеты
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь