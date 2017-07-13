Низложенный «яблочник» Хованский идет на выборы в Хабаровском крае от «Справедливой России

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Хабаровск, 13 июля, AmurMedia.

Бывший руководитель краевого отделения партии «Яблоко» Игорь Хованский выдвинут как кандидат от «Справедливой России» в эту выборную кампанию. Как кандидат в депутаты собрания Нанайского района я готов сразиться со всеми политическими конкурентами, сообщил корр. ИА AmurMedia экс-«яблочник» и экс-руководитель ХРО «Яблоко» Игорь Хованский.

— У нас в «Справедливой России» большая радость — наших сторонников стало больше. В сентябре будут довыборы в собрание депутатов Нанайского района, так вот одним из кандидатов партия выдвинула меня, а вторым — бывшего руководителя ХРО «Яблоко» Игоря Хованского. На днях мы вернулись из района, куда ездили, чтобы подать заявления в избирком. Так что теперь будем работать с ним в паре, продвигать те идеи, которые давно уже обсуждали. Несмотря на что с Игорем Евгеньевичем как-то некрасиво поступили в «Яблоке», он не хочет уходить из политического поля, хочет работать. Я предложил ему прийти к руководителю СР в крае Глухову, поговорить, и вот к таким результатам мы пришли, — сообщил недавно вернувшийся в лоно «Справедливой России» Леонид Сунгоркин.

Раскол в ХРО «Яблоко», главным итогом которого стало снятие с должности руководителя Игоря Хованского, зрел давно и сопровождался заявлениями в СМИ и даже обращениями в суд. При этом на простом отречении от власти коллеги Игоря Хованского не остановились.

— В апреле меня исключили из «Яблока». Нынешним членам «Яблока» не нужно, чтобы партия принимала участие в выборах, доносила свою демократическую позицию до общества. Так сложилось, что к руководству пришли люди, которым ничего не надо. Кто хочет, может посмотреть, какие акции и публикации были в прошлом году, а какие — в этом, — говорит, не скрывая обиды, Игорь Хованский.

Впрочем, многим жителям края и даже, увы, за его пределами экс-руководитель отделения «Яблока» Игорь Хованский запомнился в связи с необычным кандидатом-«яблочником» Василием Дмитриенко, баллотировавшимся в ГД РФ по ЕАО в сентябре 2016 года.

«Вечерний Ургант» проникся телепатическими способностями кандидата в ГД РФ из Хабаровска.

Себя в предвыборном ролике Василий Дмитриенко назвал специалистом по обеспечению телепатической видеосвязи между всем живым на Земле и высшим разумом, чем изрядно смутил непродвинутую аудиторию.