Во Владивостоке начнут рассматривать дело бывшего заместителя Миклушевского
Несмотря на это, Олега Ежова не собираются выпускать из СИЗО.
Несмотря на это, Олега Ежова не собираются выпускать из СИЗО.
Бывший заместитель приморского губернатора Олег Ежов проведёт ещё несколько месяцев в следственном изоляторе. При этом уже на следующей неделе начнётся суд по его делу, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Предварительные заседания по делу бывшего заместителя приморского губернатора Олега Ежова наконец завершились. В минувшую среду Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрел последние досудебные ходатайства. Одно из них касалось пребывания Ежова в СИЗО — предыдущий срок меры пресечения для обвиняемого истекает уже через несколько дней.
Как сообщил корреспонденту агентства представитель суда, следователь просил оставить бывшего чиновника за решёткой ещё на несколько месяцев. «Судья удовлетворил ходатайство следствия. Подсудимого оставили в следственном изоляторе ещё на три месяца», — рассказал он. Он также сообщил, что первое полноценное заседание по делу
РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Ежова задержали 4 мая 2016 года — больше года назад. За день до этого губернатор отправил чиновника в отставку. Бывшего заместителя Миклушевского обвиняют в том, что в 2013 году из бюджета он оплатил невыполненные работы по госконтракту на 24 миллиона рублей. Всё это время Олег Ежов провёл в следственном изоляторе.