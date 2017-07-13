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06:54 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын вручил награды создателям межконтинентальной ракеты

По словам лидера КНДР, успешный запуск баллистической ракеты «Хвасон-14» «кардинально изменил стратегическую позицию страны и мировую политическую структуру».

Источник: AP 2017

ПХЕНЬЯН, 13 июля. /ТАСС/. Проведенное в КНДР успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14» кардинально изменило стратегическую позицию страны. Об этом, как сообщило в четверг информационное агентство ЦТАК, заявил лидер народной республики Ким Чен Ын.

Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР выступил в пхеньянском Дворце съездов «Мансудэ» на церемонии награждения ученых и технологов, участвовавших в реализации этого ракетного проекта.

По словам Ким Чен Ына, проведенный в КНДР успешный запуск МБР «Хвасон-14» «кардинально изменил стратегическую позицию страны и мировую политическую структуру».

«Это событие подтвердило обоснованность избранного партией курса на параллельное развитие экономики и укрепление ядерных сил», — приводит ЦТАК слова лидера республики. Ким Чен Ын уверен, что ученые и технологи, занятые в оборонной промышленности, «добьются новых блестящих успехов в обеспечении военных гарантий под девизом «Сделай или умри!».

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Наиболее отличившиеся создатели МБР были награждены орденами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, им присудили звание Героев КНДР или Героев труда КНДР с вручением золотой медали «Серп и молот», а также ордена Государственного флага первой степени. Большая группа технологов, рабочих и инженеров получила другие знаки отличия, в том числе часы с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также сборники цитат нынешнего лидера страны, который лично вручал награды.

Ким Чен Ын также сфотографировался вместе с награжденными, которых он призвал «ускоренными темпами и на высоком качественном уровне создавать самые мощные стратегические вооружениях в интересах превращения КНДР в ядерную державу».

По данным ЦТАК, приказ о запуске ракеты Ким Чен Ын подписал 3 июля. Он лично руководил испытанием на полигоне. Время полета МБР, как сообщили в Пхеньяне, составило 39 минут, дальность — 933 км, максимальная высота — 2802 км. По утверждению ЦТАК, «она точно поразила цель» в водах Японского моря, которое на картах КНДР обозначено как «Восточное».

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