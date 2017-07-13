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07:40 (мск), источник: Nur.kz

Масимов рассказал, как иностранные спецслужбы пытались похитить секреты Казахстана

Глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов написал статью в газете «Казахстанская правда», посвященную 25-летию со дня образования КНБ. В ней он рассказал об итогах деятельности службы.

Источник: Nur.kz

«Только за истекшие 10 лет Службой антитеррора КНБ предотвращено около 100 насильственных акций террористического характера. Нейтрализованы устремления к Казахстану со стороны международных террористических организаций. Проведены уникальные по сложности операции — ликвидация структур “Жамаата моджахедов Центральной Азии”, “Джунд-аль-Халифат”, “Хизб-ут-Тахрир” и других. Совместно с партнерскими спецслужбами разысканы и экстрадированы десятки террористов и экстремистов», — рассказал Масимов.

По словам главы КНБ, за минувшие 25 лет контрразведка Казахстана выстроила собственную систему защиты государственных секретов, противодействия разведывательно-подрывной деятельности и незаконному вмешательству во внутренние дела Казахстана.

Сорван ряд попыток инициативного шпионажа, а также планы отдельных зарубежных спецслужб и организаций по проникновению в государственные органы и получению доступа к секретной информации.

«Достоянием истории стали блестящие операции контрразведки «Сапфир» и «Виктория». И не случайно в 2007 году президент США Дж. Буш сказал: «В истории США еще не было лучшего партнера в деле ядерного нераспространения, чем Казахстан», — вспоминает Масимов.

Отмечает в своей статье глава КНБ и роль президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, вспоминая сформулированный им принцип «нет национальной безопасности — нет государства».

«За годы независимости была выстроена принципиально новая система обеспечения национальной безопасности, которая гарантирует защиту личности, общества и государства от любых внешних и внутренних угроз. Преодолев синдром периферийного органа бывшего КГБ СССР, перелистнув мрачные страницы тоталитарного прошлого и отойдя от репрессивных методов работы, молодая спецслужба Казахстана взяла на вооружение лучшие традиции и опыт сильнейших спецслужб мира», — пишет Масимов.

При этоv он подчеркивает, что нельзя ставить знак равенства между наследием советских спецслужб и современной деятельностью КНБ Казахстана.

«Все мы вышли “из одной шинели” — были традиции, все это пригодилось, но эти понятия пришлось менять», — отмечает Масимов.

Также сообщается, что под эгидой созданного Антитеррористического центра реализованы три государственные программы борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, действуют антитеррористические комиссии и оперативные штабы, проводятся совместные учения и тренировки. Создан Объединенный банк данных государственных органов.

Также упомянул глава КНБ и особую гордость службы: обеспечение безопасности при проведении в Казахстане саммитов ОБСЕ, СНГ и ШОС, Съезд мировых религий, Азиада и Универсиада, а также проводимой в настоящее время выставки ЭКСПО-2017.

Комитет национальной безопасности Казахстана был образован 25 лет назад, 13 июля 1992 года указом президента Республики Казахстан.

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