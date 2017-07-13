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11:42 (мск), источник: Newslab.ru

Депутаты ЛДПР потребовали отмены повышения зарплат

Представители фракции в Законодательном Собрании Красноярского края выступили против повышения зарплат депутатам регионального парламента, министрам правительства и губернатору Красноярского края. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Источник: Reuters

«Этот закон депутаты “Единой России” провели через Заксобрание края обманным путем, — говорит лидер фракции ЛДПР в ЗС Александр Глисков. — В исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было».

По словам депутатов, авторы закона умышленно ввели в заблуждение своих коллег из других фракций, не сообщив о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед их принятием на сессии.

Поэтому парламентарии от ЛДПР отзывают свои голоса и требуют созвать чрезвычайную сессию Законодательного Собрания, чтобы отменить закон.

«У нас десятки тысяч бюджетников живут на 20 тысяч рублей в месяц, — подчеркнул Глисков, — в таких условиях поднимать себе зарплаты до 200 тысяч рублей — верх безнравственности. Не может быть и речи о повышении зарплат депутатам пока не повышены в разы зарплаты учителям, врачам, библиотекарям».

Помимо этого, фракция ЛДПР обратилась в прокуратуру Красноярского края с тем, чтобы надзорный орган опротестовал закон, в связи с тем, что принят он был с явными нарушениями регламента.

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