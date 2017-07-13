Депутаты ЛДПР потребовали отмены повышения зарплат

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«Этот закон депутаты “Единой России” провели через Заксобрание края обманным путем, — говорит лидер фракции ЛДПР в ЗС Александр Глисков. — В исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было».

По словам депутатов, авторы закона умышленно ввели в заблуждение своих коллег из других фракций, не сообщив о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед их принятием на сессии.

Поэтому парламентарии от ЛДПР отзывают свои голоса и требуют созвать чрезвычайную сессию Законодательного Собрания, чтобы отменить закон.

«У нас десятки тысяч бюджетников живут на 20 тысяч рублей в месяц, — подчеркнул Глисков, — в таких условиях поднимать себе зарплаты до 200 тысяч рублей — верх безнравственности. Не может быть и речи о повышении зарплат депутатам пока не повышены в разы зарплаты учителям, врачам, библиотекарям».