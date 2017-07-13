Сергей Левченко: На водном форуме будем искать решения проблем Байкала

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Подбор технологии очистки сточных вод, которые можно применять на самом чистом озере планеты, станет главной целью Байкальского экологического водного форума. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании рабочей группы по организации и проведению этого мероприятия.

Участие в нём приняли первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев, заместитель председателя правительства Иркутской области — руководитель представительства Иркутской области при правительстве Российской Федерации в Москве Евгений Балашов, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. Байкальский экологический водный форум пройдет в Иркутске 14—15 сентября .

Участие в нём примут известные ученые, экологи, общественные деятели из России и других стран, компании, производящие специальное оборудование, представители городов и государств, где удалось решить проблему очистки сточных вод. Получены подтверждения 15 представителей таких стран как Швеция, Швейцария, Великобритания, Италия, Франция, Финляндия, Турция, Индия, Корея.

Поданы заявки на выступления 120 спикеров. Участие в форуме подтвердили специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артём Сидоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, главы и министры субъектов федерации. Утверждена концепция форума, основные темы и разделы выставки, состав экспертного совета форума и организационного комитета форума.

«Главная цель этого форума — практическая. По законодательству, сточные воды должны быть очищены до качества воды водоёмов, в которые их спускают. Сейчас в России не существует технологии, которая давала бы уровень очистки сточных вод, соответствующей воде Байкала. Наша задача познакомиться с самыми передовыми очистными технологиями в мире. Здесь, на Байкале мы должны пользоваться лучшими технологиями в мире, — сказал uубернатор Сергей Левченко.

В рамках Байкальского экологического водного форума планируется создать международную ассоциацию озёрных регионов, которые также смогли бы делиться опытом решения экологических проблем. В дни форума пройдет выставка «Сохранение чистой воды как основы для развития экотуризма».

Планируется, что на ней экспозиции представят компании из Санкт-Петербурга, который является лидером очистки сточных вод в нашей стране, а также Японии, Франции, Швейцарии. Состоится презентация экологического молодёжного движения «Эко-поколение». В Иркутске, соседних регионах — Республике Бурятия, Забайкальском крае, а также соседних странах Монголии и Китае планируется провести молодёжные акции и флешбомы. Открытие и основные мероприятия форума планируют транслировать в этих территориях на одном из телеканалов.