Корбут подтвердил, что уходит из МЧС и готов стать спикером Горсовета

Владимир Корбут в случае удачных выборов в Омский городской совет оставит службу в МЧС и примет мандат депутата. Эту информацию генерал-майор внутренней службы подтвердил сегодня лично, отметив, что готов стать депутатом и заняться политикой. Более того, он готов стать спикером и возглавить Горсовет.

Владимир Корбут, руководитель управления МЧС России по Омской области:

— Я готов возглавить Горсовет Омска и начать политическую карьеру, иначе зачем бы я пришел в «Единую Россию»? Осенью, в случае победы партии на выборах, я покину МЧС готов сосредоточиться на политике. Но сейчас я работаю спасателем и всю свою сознательную жизнь посвятил спасению людей.

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Напомним, что 55-летний Корбут возглавил список «Единой России» на выборах в Горсовет Омска, несмотря на то, что официально не является членом партии, но числится в ее сторонниках. Лидер регионального партийного отделения, возглавивший его в конце 2016 года, Юрий Тетянников значится в списке вторым. А третьим стал действующий Депутат ОГС Андрей Никитин. При этом в прессу уже просочилась информация о том, что Москва не продлевает контракта с Корбутом, зато региональные власти активно готовят его в качестве руководителя Горсовета.

При этом Корбут не питает иллюзий относительно своей роли в процессе спасения Омска. К своей будущей деятельности он относится критически.

Владимир Корбут, руководитель управления МЧС России по Омской области:

— Проблем много в городе: нехватка детсадов и яслей и другие. Это не значит, что я сейчас приду и все изменю. Нет, я буду работать в рамках партийных программах и с пользой для каждого гражданина.