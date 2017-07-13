Более 3 тыс. молодых людей призвали в Иркутской области на военную службу

Как сообщил 12 июля военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев, в вооруженные силы РФ направлен 2871 человек, а в федеральную службу войск национальной гвардии РФ — 291 человек.

Во время призыва 808 человек прошли подготовку по военным учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России Иркутской области на специальности — водители БТР, специалисты коротковолновых радиостанций, водители категории С и Д, водители автокранов и другие. Новобранцев обеспечили военной формой. Каждый военнослужащий получил банковскую и персональную электронную карту.

Всего вызову на заседания призывных комиссий в апреле-июле 2017 года в области подлежало 13136 человек. Как рассказал Сергей Карамышев, из них освободили от призыва 1917 человек, а 7014 получили отсрочки (1317 — по состоянию здоровья, 55 — по семейному положению, 5634 — из-за получения образования).

Уклонились от призыва на военную службу 13 человек, что составило 0,1% от общего количества призывников. Призывные комиссии не смогли вручить повестку 974 гражданам, поэтому в полицию обратились за помощью в установлении их местонахождения.