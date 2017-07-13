Красноярские дольщики пожаловались российским парламентариям

Инвесторы рассказали о своих невзгодах на парламентских слушаниях в Москве. Туда с подобными историями приехали люди со всей страны.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин заинтересовался домом на улице Грунтовая, 28 в Красноярске и предложил министру строительства России Михаилу Меню конкретное решение.



Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ: «Люди сдавали деньги организациям без проекта, без права собственности на землю. А разрешение на строительство им выдали. Давайте обратимся в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, чтобы они дали оценку».





