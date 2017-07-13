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07:54 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские дольщики пожаловались российским парламентариям

Проблемой обманутых дольщиков из Красноярска теперь занимается и Государственная Дума.

Источник: Вести - Красноярск

Инвесторы рассказали о своих невзгодах на парламентских слушаниях в Москве. Туда с подобными историями приехали люди со всей страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заинтересовался домом на улице Грунтовая, 28 в Красноярске и предложил министру строительства России Михаилу Меню конкретное решение.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ: «Люди сдавали деньги организациям без проекта, без права собственности на землю. А разрешение на строительство им выдали. Давайте обратимся в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, чтобы они дали оценку».


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