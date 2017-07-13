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08:48 (мск), источник: Om1.ru

В Омский горсовет будет баллотироваться актриса Елена Драпеко

Она возглавила список «Справедливой России» на выборах. Вторым номером стал руководитель регионального отделения партии Владимир Гуселетов.

Стал известен список кандидатов на выборы в Омский городской совет от партии «Справедливая Россия». Как выяснилось, партсписок омских эсеров возглавит заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Такое решение было принято на заседании Совета регионального отделения партии вчера, 12 июня. Теперь его предстоит утвердить в Москве у лидера партии Сергея Миронова. В список также вошел председатель регионального отделения СР Владимир Гуселетов, который ранее о своем намерении стать депутатом Горсовета не заявлял.

Напомним, 69-летняя Драпеко является депутатом Госдумы России. Политикой звезда фильма «А зори здесь тихие» занялась в 90-е годы.

В настоящий момент Драпеко занимает пост заместителя председателя Комитета Госдумы по культуре и туризму и членом Государственной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Вряд ли Драпеко согласится покинуть Госдуму и стать депутатом ОГС, тем не менее, она станет своеобразным «паровозом» при штурме омского парламента.

Что касается бизнесмена Владимира Гуселетова, то в марте 2012 года он уже пытался стать депутатом Горсовета, но не смог набрать необходимого числа голосов.

В 2016 году он пытался получить мандат депутата омского Заксобрания и даже участвовал в праймериз «Единой России», обойдя даже конкурентов из Газпромнефти, но партия неожиданно отказала ему в поддержке из-за «неоднозначной репутации».

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