В Красноярске пройдут Дни Северной Осетии-Алании
Мероприятие состоится на восточной стороне острова Татышев в 12.00.
Мероприятие состоится на восточной стороне острова Татышев в 12.00.
На красноярском острове Татышев 22 и 23 июля состоится большой праздник, посвященный культуре и традициям Северной
Мероприятие состоится на восточной стороне острова Татышев в 12.00.
На праздник прибудет делегация деятелей культуры и искусства из республики Северная
Для гостей мероприятия Красноярская региональная осетинская
Также на праздничной площадке в течение двух дней будет работать экспозиция «Традиционный осетинский дом». Здесь состоится кинопоказ и презентация быта осетинского народа.
Кроме того, красноярцы смогут посетить множество
Одним из самых ярких событий праздничного мероприятия станет концерт с участием известных артистов. Для самых маленьких гостей праздника будет работать детская площадка.