В Красноярске пройдут Дни Северной Осетии-Алании

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На красноярском острове Татышев 22 и 23 июля состоится большой праздник, посвященный культуре и традициям Северной Осетии-Алании, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие состоится на восточной стороне острова Татышев в 12.00.

На праздник прибудет делегация деятелей культуры и искусства из республики Северная Осетия-Алания, Москвы и Санкт-Петербурга.

Для гостей мероприятия Красноярская региональная осетинская национально-культурная автономия «Иристон» подготовила яркую и насыщенную программу. В первый день в восточной части острова состоится открытие музейно-выставочного комплекса, где все желающие смогут увидеть национальный осетинский костюм, познакомиться со скульптурой, живописью и графикой художников РСО-Алания, посетить «Выставку дореволюционной фотографии», а также насладиться красотой ювелирных изделий.

Также на праздничной площадке в течение двух дней будет работать экспозиция «Традиционный осетинский дом». Здесь состоится кинопоказ и презентация быта осетинского народа.

Кроме того, красноярцы смогут посетить множество мастер-классов. Гостям раскроют секреты приготовления осетинских пирогов и сыра, игры на древних музыкальных инструментах, изготовления кукол, покажут техники стрельбы из лука.