Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Кофе продлевает жизнь
Елена Захарова подогрела слухи о беременности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Украина разделится на два-три псевдогосударства – эксперт
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
8Зомби Большой двадцатки
08:10 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске пройдут Дни Северной Осетии-Алании

Мероприятие состоится на восточной стороне острова Татышев в 12.00.

Источник: Reuters

На красноярском острове Татышев 22 и 23 июля состоится большой праздник, посвященный культуре и традициям Северной Осетии-Алании, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие состоится на восточной стороне острова Татышев в 12.00.

На праздник прибудет делегация деятелей культуры и искусства из республики Северная Осетия-Алания, Москвы и Санкт-Петербурга.

Для гостей мероприятия Красноярская региональная осетинская национально-культурная автономия «Иристон» подготовила яркую и насыщенную программу. В первый день в восточной части острова состоится открытие музейно-выставочного комплекса, где все желающие смогут увидеть национальный осетинский костюм, познакомиться со скульптурой, живописью и графикой художников РСО-Алания, посетить «Выставку дореволюционной фотографии», а также насладиться красотой ювелирных изделий.

Также на праздничной площадке в течение двух дней будет работать экспозиция «Традиционный осетинский дом». Здесь состоится кинопоказ и презентация быта осетинского народа.

Кроме того, красноярцы смогут посетить множество мастер-классов. Гостям раскроют секреты приготовления осетинских пирогов и сыра, игры на древних музыкальных инструментах, изготовления кукол, покажут техники стрельбы из лука.

Одним из самых ярких событий праздничного мероприятия станет концерт с участием известных артистов. Для самых маленьких гостей праздника будет работать детская площадка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Разбившийся в Красноярске байкер оказался злостным нарушителем ПДД
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь