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08:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Выдвинут десятый кандидат на пост губернатора Свердловской области

Им стал выдвиженец от партии «Российский общенародный союз».

В Свердловской области официально выдвинут десятый кандидат на выборы главы региона. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM.

Необходимые документы в рабочую группу избиркома представил Иван Волков, выдвинутый ранее кандидатом на должность губернатора на прошедшем в Москве съезде партии «Российский общенародный союз». Претендент получил возможность открыть избирательный счёт и начать сбор подписей в свою поддержку, для прохождения муниципального фильтра.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент помимо Ивана Волкова официально выдвинуто ещё девять кандидатов. Это Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Константин Киселёв от партии «Зелёных», Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции», Олеся Красномовец от «Патриотов России», Евгений Куйвашев от «Единой России», Алексей Парфёнов от КПРФ, Евгений Ройзман от «Яблока», Дмитрий Сергин выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и Игорь Торощин от ЛДПР.

Из одиннадцати претендентов на пост главы Свердловской области, которые были выдвинуты партиями, свои документы в избирком не сдала только Евгения Чудновец. Она была выдвинута «Интернациональной партией России».

Отметим, что для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо собрать не менее 126 подписей депутатов городских округов Свердловской области до 24 июля. При этом подписи необходимо собрать в не менее трёх четвертях муниципалитетов региона.

Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября в единый день голосования.

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