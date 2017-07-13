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08:50 (мск), источник: АиФ Самара

Власти Самары обсудили развитие внутри города железнодорожного сообщения

В Самаре за основу может быть взято типовое решение транспортно-пересадочных узлов, построенных на Московской кольцевой железной дороге.

Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергеем Блохиным и председателем совета директоров строительной компании «Корпорация Кошелев» Владимиром Кошелевым, в ходе которой обсуждались перспективы развития железнодорожного сообщения в границах города, сообщает администрация областного центра.

В мероприятии также приняли участие представители профильных департаментов и районных администраций.

Напомним, что между администрацией Самары, Куйбышевской железной дорогой и строительными компаниями «Древо» и «Корпорация Кошелев» было подписано соглашение о создании системы транспортно-пересадочных узлов, которая позволит жителям отдаленных районов и пригородных территорий быстро добираться до центра города.

Например, транспортно-пересадочные узлы в районе станций «Красный кряжок» в Куйбышевском районе и «Ягодная» в Крутых Ключах позволят жителям Красноглинского и Куйбышевского районов ездить друг другу в гости напрямую, без пересадок, а время в пути составит в среднем 50 минут, в зависимости от величины пассажиропотока и типа электропоезда. Кроме того, на эти станции будут переориентированы и маршруты других видов общественного транспорта для удобства пересадки пассажиров.

По мнению главы Самары, строительство транспортно-пересадочных узлов — масштабный и значимый проект как для города, так и для области в целом. Если в 2016 году, количество пассажиров, перемещающихся по маршруту «Красный кряжок — Самара — Ягодная», составило более одного млн. человек, то в год проведения Чемпионата мира по футболу ожидается рост пассажиропотока более чем в три раза. В связи с этим Олег Фурсов предложил всем участникам соглашения рассчитать стоимость реализации проекта, чтобы обратиться в правительство Самарской области с просьбой оказать поддержку. По словам Сергея Блохина, за основу может быть взято типовое решение транспортно-пересадочных узлов, построенных на Московской кольцевой железной дороге.

Участники встречи обсудили содержание и благоустройство железнодорожных путей, а также платформ с прилегающими к ним территориями. Появятся специализированные зоны обслуживания пассажиров, залы ожидания, перехватывающие парковки.

Олег Фурсов поручил первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко предусмотреть в бюджете 2018 года расходы на обновление системы освещения, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство территорий, расположенных вблизи станций «Пятилетка», «Ягодная» и «Красный кряжок».

Также глава Самары поручил департаменту градостроительства подготовить поправки в правила землепользования и застройки для изменения статуса земельного участка, на котором планируется построить транспортно-пересадочный узел в Крутых Ключах.

Обсуждалась и возможность переноса станции «Ягодная» ближе к улице Мира. По мнению Владимира Кошелева, такой шаг в разы увеличит пассажиропоток и сделает станцию более удобной для жителей микрорайона. Олег Фурсов дал поручение главе администрации Красноглинского района Олегу Комарову изучить мнение жителей микрорайона по данному вопросу.

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