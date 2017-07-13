Власти Самары обсудили развитие внутри города железнодорожного сообщения
В Самаре за основу может быть взято типовое решение
В Самаре за основу может быть взято типовое решение
Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергеем Блохиным и председателем совета директоров строительной компании «Корпорация Кошелев» Владимиром Кошелевым, в ходе которой обсуждались перспективы развития железнодорожного сообщения в границах города, сообщает администрация областного центра.
В мероприятии также приняли участие представители профильных департаментов и районных администраций.
Напомним, что между администрацией Самары, Куйбышевской железной дорогой и строительными компаниями «Древо» и «Корпорация Кошелев» было подписано соглашение о создании системы
Например,
По мнению главы Самары, строительство
Участники встречи обсудили содержание и благоустройство железнодорожных путей, а также платформ с прилегающими к ним территориями. Появятся специализированные зоны обслуживания пассажиров, залы ожидания, перехватывающие парковки.
Олег Фурсов поручил первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко предусмотреть в бюджете 2018 года расходы на обновление системы освещения, ремонт
Также глава Самары поручил департаменту градостроительства подготовить поправки в правила землепользования и застройки для изменения статуса земельного участка, на котором планируется построить
Обсуждалась и возможность переноса станции «Ягодная» ближе к улице Мира. По мнению Владимира Кошелева, такой шаг в разы увеличит пассажиропоток и сделает станцию более удобной для жителей микрорайона. Олег Фурсов дал поручение главе администрации Красноглинского района Олегу Комарову изучить мнение жителей микрорайона по данному вопросу.