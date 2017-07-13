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09:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Социологи назвали самых влиятельных людей Южного Урала

В первую десятку рейтинга вошли чиновники, бизнесмены и представители силовых ведомств.

Рейтинг влияния представителей региональной элиты по итогам первого полугодия 2017 года составили аналитики лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС.

Первую строчку списка в третий раз подряд занял глава региона Борис Дубровский, на втором месте оказался председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, на третьем — бизнесмен Александр Аристов. Четвёртую строчку эксперты отдали начальнику управления ФСБ РФ по Челябинской области, генерал-майору Юрию Никитину, пятую — председателю Законодательного Собрания Челябинской области Владимиру Мякушу, шестую — прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву, седьмую — депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову, который впервые попал в первую десятку рейтинга. Восьмое и девятое места достались заместителям губернатора Евгению Голицыну и Евгению Редину, десятое — начальнику регионального ГУ МВД, генерал-лейтенанту полиции Андрею Сергееву.

Полностью рейтинг можно увидеть здесь.

«Оценивая степень влияния представителей региональной элиты, мы предлагаем экспертам подразумевать под влиянием существенное и продолжительное, формальное и неформальное воздействие на политические и социальные процессы в области и те изменения, которые возникают вследствие этого влияния», — отмечают исследователи.

Напомним, ранее социологи РАНХиГС опубликовали рейтинг известности представителей южноуральской элиты, первые три позиции в котором заняли Борис Дубровский, Виктор Рашников и Михаил Юревич.

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