Социологи назвали самых влиятельных людей Южного Урала

Рейтинг влияния представителей региональной элиты по итогам первого полугодия 2017 года составили аналитики лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС.

Первую строчку списка в третий раз подряд занял глава региона Борис Дубровский, на втором месте оказался председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, на третьем — бизнесмен Александр Аристов. Четвёртую строчку эксперты отдали начальнику управления ФСБ РФ по Челябинской области, генерал-майору Юрию Никитину, пятую — председателю Законодательного Собрания Челябинской области Владимиру Мякушу, шестую — прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву, седьмую — депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову, который впервые попал в первую десятку рейтинга. Восьмое и девятое места достались заместителям губернатора Евгению Голицыну и Евгению Редину, десятое — начальнику регионального ГУ МВД, генерал-лейтенанту полиции Андрею Сергееву.

Полностью рейтинг можно увидеть здесь.

«Оценивая степень влияния представителей региональной элиты, мы предлагаем экспертам подразумевать под влиянием существенное и продолжительное, формальное и неформальное воздействие на политические и социальные процессы в области и те изменения, которые возникают вследствие этого влияния», — отмечают исследователи.