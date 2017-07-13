Социологи назвали самых влиятельных людей Южного Урала
В первую десятку рейтинга вошли чиновники, бизнесмены и представители силовых ведомств.
В первую десятку рейтинга вошли чиновники, бизнесмены и представители силовых ведомств.
Рейтинг влияния представителей региональной элиты по итогам первого полугодия 2017 года составили аналитики лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС.
Первую строчку списка в третий раз подряд занял глава региона Борис Дубровский, на втором месте оказался председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, на третьем — бизнесмен Александр Аристов. Четвёртую строчку эксперты отдали начальнику управления ФСБ РФ по Челябинской области,
Полностью рейтинг можно увидеть здесь.
«Оценивая степень влияния представителей региональной элиты, мы предлагаем экспертам подразумевать под влиянием существенное и продолжительное, формальное и неформальное воздействие на политические и социальные процессы в области и те изменения, которые возникают вследствие этого влияния», — отмечают исследователи.
Напомним, ранее социологи РАНХиГС опубликовали рейтинг известности представителей южноуральской элиты, первые три позиции в котором заняли Борис Дубровский, Виктор Рашников и Михаил Юревич.