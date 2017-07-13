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08:25 (мск), источник: СуперОмск

Корбут назвал своего преемника в ГУ МЧС по Омской области

Новым начальником ГУ МЧС России по Омской области может стать Андрей Андреев.

В случае избрания депутатом Омского городского Совета начальник главного управления МЧС России Владимир Корбут оставит свой пост. Впервые о готовности уйти со службы генерал-майор заявил в интервью «СуперОмску» 6 июля.

Напомним, что Корбут вместе с секретарем регионального политсовета «Единой России» Юрием Тетянниковым и депутатом Омского городского Совета Андреем Никитиным возглавит список кандидатов в депутаты муниципального представительного органа на сентябрьских выборах.

Владимир Корбут намерен претендовать на место председателя горсовета. В этом случае ему придется оставить службу в МЧС. Новым начальником главного управления может стать нынешний первый заместитель Корбута полковник Андрей Андреев. Кандидатура уроженца Смоленской области уже согласована с губернатором Омской области Виктором Назаровым. 46-летний спасатель был назначен первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Омской области в 2015 году.

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