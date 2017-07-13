Ройзман заявил о «реальном шансе» поучаствовать в выборах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля, ИА УралПолит.Ru. Мэр уральской столицы Евгений Ройзман намерен не упустить шанс и
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля, ИА УралПолит.Ru. Мэр уральской столицы Евгений Ройзман намерен не упустить шанс и
Евгений Ройзман, на своей странице в Твиттере заявил, что подписи депутатов в рамках муниципального фильтра все прибывают.
В связи с этим у чиновника появляется реальный шанс собрать в срок требуемое количество нужное количество подписей: «Подряд несколько дней прибывают подписи! Алапаевск, Новоуральск, Тагил, Тавда, Сосьва, Гари, Дегтярск… Уже к двум третям! Реальный шанс», — сообщает Евгений Ройзман на своей странице.
Напомним, на минувшей конференции регионального отделения партии «Яблоко», на которой должно было пройти выдвижение Евгения Ройзмана, председатель Юрий Переверзев сложил с себя полномочия и заявил, что выходит из партии. После чего Евгения Ройзмана выдвинуло на губернаторские выборы Федеральное бюро партии «Яблоко».