Ройзман заявил о «реальном шансе» поучаствовать в выборах

Евгений Ройзман, на своей странице в Твиттере заявил, что подписи депутатов в рамках муниципального фильтра все прибывают.

В связи с этим у чиновника появляется реальный шанс собрать в срок требуемое количество нужное количество подписей: «Подряд несколько дней прибывают подписи! Алапаевск, Новоуральск, Тагил, Тавда, Сосьва, Гари, Дегтярск… Уже к двум третям! Реальный шанс», — сообщает Евгений Ройзман на своей странице.