Депутаты просят на легендарную «Стену Яценюка» еще 300 млн грн

Источник: "РИА Новости" Украина

Согласно данным, при этом предлагается уменьшить расходы на пограничников на эту же сумму. Кроме этого парламентарии предлагают дополнительно выделить пограничникам 400 млн гривен на укрепление государственной границы в рамках реализации бюджетной программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.

Отметим, что депутаты также предлагают увеличить расходы на социально-экономическое развитие регионов на 1 млрд гривен.

Напомним, в правоохранительном ведомстве предлагают отгородиться по государственной границе от России и Молдавии сеткой, построить огневые точки и инженерные конструкции и выделить на это больше денег. В целом, речь идет о почти 925 млн гривен. Выполнить такое укрепление границы в МВД предлагают до 2020 года.

Волонтер Роман Синицын опубликовал на своей странице в Facebook снимки проекта «Стена» на госгранице с Россией. Согласно снимкам никакой стены нет — проект реализовали в виде заросшего рова и заградительной сетки.