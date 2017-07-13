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09:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Депутаты просят на легендарную «Стену Яценюка» еще 300 млн грн

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Депутаты предлагают дополнительно выделить на развитие проекта «Стена» 300 миллионов гривен. Об этом говорится в изменениях к проекту бюджета 2017, пишет «УНН».

Источник: "РИА Новости" Украина

Согласно данным, при этом предлагается уменьшить расходы на пограничников на эту же сумму. Кроме этого парламентарии предлагают дополнительно выделить пограничникам 400 млн гривен на укрепление государственной границы в рамках реализации бюджетной программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.

Отметим, что депутаты также предлагают увеличить расходы на социально-экономическое развитие регионов на 1 млрд гривен.

Напомним, в правоохранительном ведомстве предлагают отгородиться по государственной границе от России и Молдавии сеткой, построить огневые точки и инженерные конструкции и выделить на это больше денег. В целом, речь идет о почти 925 млн гривен. Выполнить такое укрепление границы в МВД предлагают до 2020 года.

Волонтер Роман Синицын опубликовал на своей странице в Facebook снимки проекта «Стена» на госгранице с Россией. Согласно снимкам никакой стены нет — проект реализовали в виде заросшего рова и заградительной сетки.

Напомним, депутат Рады от фракции «Самопомич» Елена Сотник на своей странице в Facebook опубликовала фотографии возведенных в Харьковской области приграничных укреплений. Ров она назвала ямой, а забор — зеленой сеточкой.

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