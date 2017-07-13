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11:01 (мск), источник: VLADNEWS

С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех

Также Олегу Ежову на 3 месяца продлено пребывание в СИЗО.

Источник: VLADNEWS

С 26 июля судебный процесс бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова будет проходить в общем порядке — в открытом режиме. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владивостока. Предварительное слушание окончено, также Олегу Ежову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО — сроком на 3 месяца.

Отметим, Фрунзенский суд принял дело Ежова к производству в конце июня. Обвинительное заключение подписано заместителем Генпрокурора России Юрием Гулягиным.

По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморья с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района. Стоимость строительства, согласно контракта, — более 100 миллионов рублей, срок окончания — октябрь 2013 года.

В декабре 2013 года фигурант, будучи директором указанного департамента и заведомо зная о незавершенном строительстве, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Ущерб бюджету региона превысил 26 миллионов рублей.

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