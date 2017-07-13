С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех
Также Олегу Ежову на 3 месяца продлено пребывание в СИЗО.
Также Олегу Ежову на 3 месяца продлено пребывание в СИЗО.
С 26 июля судебный процесс бывшего
Отметим, Фрунзенский суд принял дело Ежова к производству в конце июня. Обвинительное заключение подписано заместителем Генпрокурора России Юрием Гулягиным.
По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморья с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района. Стоимость строительства, согласно контракта, — более 100 миллионов рублей, срок окончания — октябрь 2013 года.
В декабре 2013 года фигурант, будучи директором указанного департамента и заведомо зная о незавершенном строительстве, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Ущерб бюджету региона превысил 26 миллионов рублей.