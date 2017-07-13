Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Как убрать жирок: 7 дельных советов
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: психолог оценил состояние певца Андрея Губина
Маликова поведала о личном: Свободная и счастливая
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Спикер Рады: убытки должна восполнить страна-агрессор — РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
8Зомби Большой двадцатки
10:33 (мск), источник: Volga News

Вице-губернатор Игорь Еремин провел встречу с послом Аргентины

В среду, 12 июля, в Москве, в полномочном представительстве губернатора Самарской области при президенте РФ и правительстве РФ, состоялась встреча вице-губернатора Самарской области Игоря Еремина с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио.

Как сообщает пресс-служба облправительства, стороны обсудили возможные пути сотрудничества и взаимодействия в образовании, науке, фармацевтике, сельском хозяйстве, культуре и туризме.

В рамках встречи был затронут вопрос о проработке дорожной карты с целью конкретизации мероприятий в рамках сотрудничества. Также обсуждались перспективы подписания соглашения о сотрудничестве.

Было принято решение проработать возможность визита посла в Самарскую область весной будущего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На М-5 в ДТП погибли четыре человека
Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Siemens не подтверждил данные о поставке еще двух турбин в Крым
Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Спорт
«Реал» продлил контракт с Хамесом Родригесом Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Если вы соскучились по шубе: 50 пар меховых туфель Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь