Нижегородская область вошла в тройку регионов-лидеров по выполнению майских Указов Президента РФ
В число не справившихся с выполнением Указа вошли Архангельская, Рязанская и Ивановская области.
В число не справившихся с выполнением Указа вошли Архангельская, Рязанская и Ивановская области.
Нижегородская область вошла в тройку
Издание «Известия» ссылаясь на государственную автоматизированную систему (ГАС) «Управление», отмечает, что «хуже всего в 2016 году в регионах шла работа по индексации зарплат преподавателям вузов и научным сотрудникам, плановых показателей достигли лишь 26 и 17 регионов соответственно».
«В число “регионов-отличников” помимо Нижегородской области попали Калининградская область и
Напомним, что на выполнение майских Указов Президента по повышению зарплаты отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы в Нижегородской области в 2016 году было направлено 3,4 миллиарда рублей из областного бюджета.
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, по уровню заработной платы преподавателей и мастеров среднего профессионального образования (24 927 рублей), педагогических работников дополнительного образования (25 159 рублей), научных сотрудников (37 843 рубля) и педагогических работников, оказывающих социальные услуги