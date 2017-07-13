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09:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородская область вошла в тройку регионов-лидеров по выполнению майских Указов Президента РФ

В число не справившихся с выполнением Указа вошли Архангельская, Рязанская и Ивановская области.

Нижегородская область вошла в тройку регионов-лидеров по выполнению майских Указов Президента РФ.

Издание «Известия» ссылаясь на государственную автоматизированную систему (ГАС) «Управление», отмечает, что «хуже всего в 2016 году в регионах шла работа по индексации зарплат преподавателям вузов и научным сотрудникам, плановых показателей достигли лишь 26 и 17 регионов соответственно».

«В число “регионов-отличников” помимо Нижегородской области попали Калининградская область и Карачаево-Черкесия. В каждом из этих субъектов зарплаты были проиндексированы не менее чем на четверть. В число не справившихся с выполнением Указа вошли Архангельская, Рязанская и Ивановская области», — отмечает издание.

Напомним, что на выполнение майских Указов Президента по повышению зарплаты отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы в Нижегородской области в 2016 году было направлено 3,4 миллиарда рублей из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, по уровню заработной платы преподавателей и мастеров среднего профессионального образования (24 927 рублей), педагогических работников дополнительного образования (25 159 рублей), научных сотрудников (37 843 рубля) и педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам (24 973 рубля), Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов ПФО.

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