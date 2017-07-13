Шуневич признал частую некомпетентность структур МВД

Источник: Sputnik.by

Во время приема министр ответил на вопросы об ответственности должностных лиц за нарушения технологии при укладке асфальта, отселении жителей и сносе жилых домов, а также другие вопросы.

«Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции. На это есть много причин, в том числе профессиональная неготовность к решению очень сложных, застаревших вопросов», — заявил Шуневич по окончании приема.

Он также отметил, что такие личные приемы и общение с людьми для милиции всегда были лучшей формой получения какой-либо информации. «Без привлечения общественности, в частности добровольных народных дружин, сложно обеспечить правопорядок», — добавил глава МВД.

Министр признал, что в милиции встречаются случаи формализма в работе, но с такими проявлениями в органах стараются бороться.