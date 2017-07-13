Шуневич признал частую некомпетентность структур МВД
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич в среду в правительстве провел прием граждан по личным вопросам, сообщили Sputnik в
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич в среду в правительстве провел прием граждан по личным вопросам, сообщили Sputnik в
Во время приема министр ответил на вопросы об ответственности должностных лиц за нарушения технологии при укладке асфальта, отселении жителей и сносе жилых домов, а также другие вопросы.
«Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции. На это есть много причин, в том числе профессиональная неготовность к решению очень сложных, застаревших вопросов», — заявил Шуневич по окончании приема.
Он также отметил, что такие личные приемы и общение с людьми для милиции всегда были лучшей формой получения
Министр признал, что в милиции встречаются случаи формализма в работе, но с такими проявлениями в органах стараются бороться.
Шуневич также констатировал, что граждане реже стали обращаться в МВД, в том числе по обоснованным вопросам. При этом в отдельных случаях проблемы, о которых говорят люди во время прямых линий, зачастую связаны с межличностными взаимоотношениями, поэтому милиции решить их достаточно сложно.