79 КОИБов будут считать голоса избирателей на выборах в Думу Владивостока

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.

На предстоящих выборах депутатов Думы Владивостока в городе используют 79 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). «Умные урны» охватят треть всех избирательных участков в городе. Наибольшее количество КОИБов будут работать на избирательных участках Первомайского района. Оборудование участков онлайн-камерами не планируется, сообщили ИА PrimaMedia во Владивостокской избирательной комиссии.

— На предстоящих выборах планируется установка и использование 79 КОИБов. Ими будут оснащены избирательные участки в разных районах города. Использовать онлайн-камеры на участках для голосования не планируется, — сообщил ИА PrimaMedia глава Владивостокской избирательной комиссии Николай Кичатов.

Решение о целесообразности использования КОИБов на предстоящих в сентябре выборах депутатов Думы Владивостока горизбирком принял на заседании 11 июля. По итогам заседания горизбирком обратился в Избирательную комиссию Приморского края с соответствующим предложением.

Предложение горизбиркома предполагает размещение комплексов подсчета голосов на избирательных участках в разных районах Владивостока. Большая часть «умных урн» придется на Первомайский район — 21 участок будет оборудован КОИБ. В Первореченском районе КОИБами оборудуют 19 участков, в Ленинском — 17, в Советском — 13, и во Фрунзенском районе — 9. Таким образом, в приморской столице комплексами оснастят треть избирательных участков.

Стоит отметить, что ровно такое же количество КОИБов применялось на осенних выборах в Государственную думу и Законодательное собрание Приморского края в сентябре 2016 года. Более того, тогда «умные урны» работали на тех же самых участках, которые городская избирательная комиссия предлагает оснастить на выборах в гордуму.

КОИБ представляет собой целый аппаратно-программный комплекс. Комплексы самостоятельно считают голоса и отправляют итоговую информацию с избирательных участков, оставляя членам избирательной комиссии только подписать протокол. Считается, что это гарантирует отсутствие различных манипуляций с голосами избирателей.