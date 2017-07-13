79 КОИБов будут считать голоса избирателей на выборах в Думу Владивостока

Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.
На предстоящих выборах депутатов Думы Владивостока в городе используют 79 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). «Умные урны» охватят треть всех избирательных участков в городе. Наибольшее количество КОИБов будут работать на избирательных участках Первомайского района. Оборудование участков
— На предстоящих выборах планируется установка и использование 79 КОИБов. Ими будут оснащены избирательные участки в разных районах города. Использовать
Решение о целесообразности использования КОИБов на предстоящих в сентябре выборах депутатов Думы Владивостока горизбирком принял на заседании 11 июля. По итогам заседания горизбирком обратился в Избирательную комиссию Приморского края с соответствующим предложением.
Предложение горизбиркома предполагает размещение комплексов подсчета голосов на избирательных участках в разных районах Владивостока. Большая часть «умных урн» придется на Первомайский район — 21 участок будет оборудован КОИБ. В Первореченском районе КОИБами оборудуют 19 участков, в Ленинском — 17, в Советском — 13, и во Фрунзенском районе — 9. Таким образом, в приморской столице комплексами оснастят треть избирательных участков.
Стоит отметить, что ровно такое же количество КОИБов применялось на осенних выборах в Государственную думу и Законодательное собрание Приморского края в сентябре 2016 года. Более того, тогда «умные урны» работали на тех же самых участках, которые городская избирательная комиссия предлагает оснастить на выборах в гордуму.
КОИБ представляет собой целый
В России КОИБы впервые были использованы на выборах в декабре 2003 года на 22 избирательных участках Москвы и