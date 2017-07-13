Владимир Путин рассмотрел обращения, переданные ему главой Свердловской области Евгением Куйвашевым

Важный проект в области дорожного строительства, на поддержку в реализации которого рассчитывают свердловские власти, — завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги и, в частности, участка между федеральными трассами Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск. В общей сложности в течение нескольких лет на строительство потребуется порядка 6,7 млрд руб., что в итоге позволит полностью вывести с городских дорог транзитный, в первую очередь грузовой транспорт. Министру транспорта РФ Максиму Соколову поручено отдельно доложить главе государства о планах по региону.