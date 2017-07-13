Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Интимная пластика в Великобритании помолодела
6 признаков того, что вы стали рабом своего ребенка
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Спикер Рады: убытки должна восполнить страна-агрессор — РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
8Зомби Большой двадцатки
10:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Владимир Путин рассмотрел обращения, переданные ему главой Свердловской области Евгением Куйвашевым

Президент России Владимир Путин рассмотрел переданные ему главой Свердловской области Евгением Куйвашевым обращения о реализации проектов в сфере здравоохранения и дорожного строительства.

Источник: AP 2017

Напомним, в ходе рабочего визита главы государства в Свердловскую область врио губернатора передал ему несколько обращений о реализации социально значимых проектов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев проинформировал Владимира Путина о планах создания на базе городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге регионального центра неотложной помощи.

Читайте также
Свердловские власти решат вопросы, с которыми уральцы обращались к Путину

Сегодня требует завершения строительство операционного блока площадью 5,3 тыс. квадратных метров. Вице-премьер РФ Ольга Голодец доложит главе государства о вариантах поддержки проекта.

Также Ольга Голодец доложит президенту предложения по вопросу строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.

Важный проект в области дорожного строительства, на поддержку в реализации которого рассчитывают свердловские власти, — завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги и, в частности, участка между федеральными трассами Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск. В общей сложности в течение нескольких лет на строительство потребуется порядка 6,7 млрд руб., что в итоге позволит полностью вывести с городских дорог транзитный, в первую очередь грузовой транспорт. Министру транспорта РФ Максиму Соколову поручено отдельно доложить главе государства о планах по региону.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Глава управления СКР отстранен от исполнения обязанностей из-за "тагильской" жалобы Путину
Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Siemens не подтверждил данные о поставке еще двух турбин в Крым
Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Спорт
«Реал» продлил контракт с Хамесом Родригесом Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Леди
Если вы соскучились по шубе: 50 пар меховых туфель Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь