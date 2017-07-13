Владимир Путин рассмотрел обращения, переданные ему главой Свердловской области Евгением Куйвашевым

Напомним, в ходе рабочего визита главы государства в Свердловскую область врио губернатора передал ему несколько обращений о реализации социально значимых проектов.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев проинформировал Владимира Путина о планах создания на базе городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге регионального центра неотложной помощи.
Сегодня требует завершения строительство операционного блока площадью 5,3 тыс. квадратных метров. Вице-премьер РФ Ольга Голодец доложит главе государства о вариантах поддержки проекта.
Также Ольга Голодец доложит президенту предложения по вопросу строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.
Важный проект в области дорожного строительства, на поддержку в реализации которого рассчитывают свердловские власти, — завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги и, в частности, участка между федеральными трассами Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск. В общей сложности в течение нескольких лет на строительство потребуется порядка 6,7 млрд руб., что в итоге позволит полностью вывести с городских дорог транзитный, в первую очередь грузовой транспорт. Министру транспорта РФ Максиму Соколову поручено отдельно доложить главе государства о планах по региону.